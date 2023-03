De la cachetada de Will Smith al error con La La Land: 5 momentos que pasaron a la historia en los Oscar

Los Premios Oscar es una de las ceremonias más importantes para la industria cinematográfica y, sin duda, una de las más esperadas todos los años, ya sea por saber quiénes serán los ganadores, pero también por la expectación sobre si pasarán cosas fuera de lo común.

Este domingo 12 de marzo se realizará la ceremonia número 95 de los premios de la Academia en el Dolby Theatre de Los Ángeles, lugar al que llegaran diferentes celebridades para disfrutar del evento que siempre deja más de una sorpresa.

Una de las últimas actualizaciones sobre el evento fue que el chileno y popular actor Pedro Pascal, que este último tiempo se ha vuelto un verdadero fenómeno en internet, será uno de los presentadores durante la ceremonia, por lo que compartirá escenario con grandes estrellas como Harrison Ford y John Travolta.

Y como siempre hay situaciones que se registran en un evento de tal magnitud, en CHV Noticias hicimos un recuento con los mejores cinco momentos que pasaron a la historia de los premios Oscar en los últimos años.

1. 2022: La cachetada de Will Smith a Chris Rock

El más reciente. Sin duda, la cachetada de Will Smith hacia el comediante Chris Rock pasará a la historia como uno de los momentos más bochornosos.

Ocurrió mientras el también actor hizo una aparición en medio de la ceremonia 2022, cuando hizo una desafortunada broma hacia Jada Pinkett, actriz y esposa de Will Smith, la cual hacía referencia a su alopecia.

El hecho acaparó portadas y titulares, y es recordado hasta la actualidad. Terminó con el protagonista de Soy Leyenda renunciando a la Academia, quienes además lo vetaron por un plazo de 10 años.

2. 2017: El error con Oscar a La La Land

Otro de los momentos considerados insólitos para una ceremonia de tal magnitud. En 2017, la película La La Land hacía historia y era una de las favoritas del momento. Protagonizada por Emma Stone, quien se quedó con el Oscar a Mejor Actriz, y Ryan Gosling, un error por parte de la producción fue lo que finalmente terminó siendo noticia.

Y es que cuando se entregó el galardón a Mejor Película, una de las categorías más importantes, se anunció que el filme dirigido por Damien Chazelle era la ganadora. Sin embargo, mientras el equipo realizaba el discurso de agradecimiento, se les informó que en realidad era Moonlight la elegida, quedando todo registrado en pleno escenario.

3. 2016: Leonado DiCaprio ganó su primer Oscar

Leonardo DiCaprio es uno de los actores más importantes y reconocidos desde los años 90, principalmente. El intérprete ha protagonizado varios de los filmes más icónicos de la industria, como Titanic, Catch me if you can (Atrápame si puedes), The Aviator (El Aviador) o The Wolf of Wall Street (El Lobo de Wall Street). Además, es el favorito de directores como Martin Scorsese.

Sin embargo, y pese a su trayectoria, nunca había ganado un premio Oscar. Hasta 2016, cuando la Academia le otorgó el galardón como Mejor Actor por Revenant: El renacido, marcando un antes y un después en la historia.

4. 2014: La selfie de Ellen Degeneres

En 2014, la presentadora Ellen Degeneres, que por ese entonces era una de las personalidades televisivas más reconocidas en Estados Unidos, tomó la selfie más retuiteada de la historia.

En medio de la ceremonia, varias celebridades como Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Brad Pitt, Angelina Jolie o Julia Roberts aparecieron en la icónica fotografía que, en la actualidad, sería imposible de repetir porque también contó con la participación del actor Kevin Spacey, acusado de diferentes agresiones sexuales que en ese momento aún eran desconocidas.

5. 2009: Heath Ledger ganó el Oscar póstumo

Uno de los momentos más emotivos. En 2009, el fallecido actor Heath Ledger recibió el Oscar póstumo como Mejor Actor de Reparto por su brillante interpretación del Joker en Batman, el caballero de la noche, dirigida por Christopher Nolan.

En ese momento, fue su familia quienes subieron a recibir el reconocimiento.