(EFE/CHV Noticias) – El director chileno Pablo Larraín presentó este miércoles el primer tráiler de “Spencer”, su cinta sobre la princesa Diana, en un acto de CinemaCon, el encuentro empresarial más importante de la gran pantalla.

Con Kristen Stewart como protagonista, la cinta, que también ofreció hoy una escena completa a los asistentes de esta convención en Las Vegas (EE.UU.), se estrenará en la Mostra de Venecia en septiembre antes de llegar a los cines de Estados Unidos en noviembre.

“Spencer” formó parte del breve acto en CinemaCon de la distribuidora Neon, que sin ejecutivos ni cineastas sobre el escenario (tampoco estuvo Larraín) y solo enlazando videos, en el que presentó otros títulos como “Titane”, de Julia Ducournau, que arrasó en el último Festival de Cannes, y el documental animado “Flee”, de Jonas Poher Rasmussen.

El tráiler de “Spencer”, que por ahora no se ha hecho público en internet (algo habitual dado el secretismo de CinemaCon), comienza con una versión de la canción “Perfect Day”, de Lou Reed.

Las imágenes muestran la llegada de una gran comitiva a una casa de campo con vestidos y mucha comida. Posteriormente aparece por primera vez en pantalla y frente a un espejo una abrumada princesa Diana, a la que da vida Kristen Stewart con un notable acento británico.

Por otro lado, “Spencer” también desveló en CinemaCon una escena completa en la que la princesa Diana discute con el príncipe Carlos, encarnado por el actor Jack Farthing. Esta tensa conversación ocurre en un salón y con los personajes situados en lados opuestos de un billar.

Al margen de CinemaCon, Neon compartió también hoy en Twitter el póster oficial de “Spencer” con el siguiente eslogan: “Todo cuento de hadas termina”.

Steven Knight, que escribió la película “Eastern Promises” (2007) y que creó la serie “Peaky Blinders”, firmó el guion de esta cinta sobre las dudas y dilemas de Lady Di que la llevaron, finalmente, a romper lazos con la familia real británica.

“Todos crecimos, al menos así lo hizo mi generación, leyendo y comprendiendo lo que es un cuento de hadas”, dijo Larraín en junio de 2020 cuando se anunció el proyecto.

“Normalmente, el príncipe llega y encuentra a la princesa, le propone matrimonio y al final se convierte en reina. Eso es un cuento de hadas. Pero cuando alguien decide no ser la reina y dice ‘prefiero irme y ser yo misma’, es una gran, gran decisión, un cuento de hadas del revés. Siempre me ha sorprendido eso y pienso que tuvo que ser muy difícil de hacer. Ese es el corazón de la película”, explicó.

La acción de “Spencer” se desarrolla en un fin de semana navideño antes de que Lady Di se separara del príncipe Carlos, así que no abordará, en principio, su muerte en 1997 en un accidente de tráfico.

Larraín, uno de los cineastas latinoamericanos más admirados del panorama contemporáneo, ha jugado con la realidad en muchas de sus películas como “Jackie” y “Neruda” (ambas de 2016), dos miradas muy libres a Jacqueline Kennedy y Pablo Neruda, respectivamente.

Su presentación en 2012 para el gran público con “No” también estaba muy vinculada a un hecho histórico: el plebiscito en 1988 que perdió el dictador Augusto Pinochet para seguir en el poder en Chile.

Reacciones de asistentes

Personas que pudieron ver las primeras imágenes de la película reaccionaron en redes sociales, incluso desde ya candidatean una posible nominación al Óscar.

“Acabo de ver el avance de #Spencer y un clip de 5 minutos de la película. Según las imágenes, parece que Kristen Stewart recibirá una nominación al Oscar por su interpretación de Diana. Me siento muy seguro de que este será el gran momento de #KristenStewart”, escribió un asistente al evento.

Otro usuario en tanto, escribió: “Puedo confirmar que Kristen Stewart tiene un excelente acento británico elegante y se transforma en la princesa Diana”.

En la misma línea, otro asistente señaló: “Kristen Stewart está haciendo todo lo posible por la gloria de los Oscar. ¡Y su acento de Princesa Di es perfecto!”.

El crítico de cine Arturo Garibay también estuvo presente en el evento y elogió el nuevo film del cineasta chileno: “La puesta en cámara es económica, pero la potencia de la puesta en cámara es rotunda. Mis ganas de ver esta peli se han disparado exponencialmente“.