Publican listado de preseleccionados para los premios Oscar 2023: Chile quedó fuera de la competencia

Cada vez queda menos para que la Academia de a conocer las nominaciones para la ceremonia número 95 de los premios Oscar. Sin embargo, se publicó un listado de los preseleccionados en 10 de sus categorías.

Lo anterior, según lo dio a conocer la misma Academia durante este miércoles, al publicar a los pre-nominados para competir por la ansiada estatuilla en las categorías de Largometraje documental, Cortometraje documental, Largometraje internacional, Maquillaje y peluquería, Música (Banda Sonora Original), Música (Original Canción), Cortometraje de Animación, Cortometraje Live Action, Sonido y Efectos Visuales.

Es precisamente aquí donde se acabó el sueño para Chile. Y es que la carta nacional de nuestro país, la película Blanquita, quedó fuera de la categoría Largometraje internacional.

Presenting the 95th Oscars shortlists in 10 award categories. #Oscars95

Which films will you be adding to your watchlist over the holidays? https://t.co/giEETg6zfh

— The Academy (@TheAcademy) December 21, 2022