“Espero despertar de esta pesadilla”: La preocupante publicación de Naya Fácil tras recibir orden de arresto

La conocida influencer Naya Fácil enfrenta una orden de arresto luego de no presentarse a una audiencia que estaba fijada para este lunes 26 de diciembre en Caldera. Esto, debido a un antiguo video en el que aparece desnuda al interior de una iglesia de dicha comuna.

Así lo dio a conocer en su Instagram, lugar donde compartió un pantallazo del momento en el que su abogado le dio a conocer la noticia mediante una conversación de WhatsApp.

“Hola, tienes orden de arresto a contar de hoy”, dice el mensaje. “Carabineros de Chile recibirá la orden de arresto… Así que en cualquier momento te van a buscar a tu domicilio“, se lee en el chat.

En respuesta, la creadora de contenidos declaró que no estaba en su casa porque estaba haciendo unos trámites. “No sé cómo reaccionar, me da pena. No sé que voy a hacer“, expresó.

“Esta ha sido mi ‘broma’ que más lejos ha llegado. Jamás pensé que sería así”, dijo haciendo relación a la causa de la citación por hecho ocurrido en 2019.

“Son momentos difíciles”

Luego de realizar diversos trámites este lunes, la joven compartió una preocupante fotografía en la que aparece con sus ojos llorozos. Además, dejó un mensaje donde se insinúa que no ha llegado a su hogar por temor a un eventual arresto.

“Son momentos dificiles mis facilines, espero despertar pronto de esta pesadilla”, partió diciendo en la publicación. Luego, aseguró sentirse “triste de no estar en mi casa y andar en otros lugares como si fuera una delincuente que no soy”.

“Solo cometí un error y pucha que me está costando caro”, cerró Naya, recibiendo opiniones divididas por parte de sus seguidores. Si bien algunos le envían mensaje de apoyo, otros le piden que obedezca la orden de tribunales.

Por medio de sus historias de Instagram, la influencer recalcó que “no me puedo entregar, porque estuve averiguando con una abogada y me dice que si en este momento me entrego (…) me van a dejar ahí por meses en Caldera“.

Posteriormente, subió una nueva imagen junto al texto “tengo que pasar el Año Nuevo en libertad”.