“Prepara una buena defensa”: Naya Fácil confesó incumplimiento de sentencia y riesgo de sanciones

Naya Fácil admitió que incumplió -sin saberlo- su sentencia, por ultraje de objetos y lugares de culto, lo que podría dejarla con arraigo nacional.

Hace pocos días la influencer reveló que la Fiscalía de Caldera reabrió su causa judicial, tras haber sido detenida por la supuesta agresión hacia un trabajador de un bar en Viña del Mar.

De acuerdo con la creadora de contenido, de no apelar a la causa, el próximo 4 de marzo tendría que comparecer ante la justicia, lo que hace peligrar una oferta de trabajo internacional.

Naya Fácil admite haber incumplido sentencia

Luego de haber sido imputada por viralizar su desnudo en una iglesia de Caldera, una de las condiciones para quedar en libertad era mantener una conducta intachable por al menos un año.

A mediados de febrero la influencer fue detenida nuevamente por supuestamente agredir al trabajador de un local de Viña, lo que terminó por reabrir su causa judicial.

Respecto a esto, Naya afirmó que no tenía bases, ya que asegura que le habían comentado que el año se terminaba el 31 de diciembre.

Sin embargo, en sus redes sociales admitió que su abogada le reveló que se había confundido: “Mi suspensión terminaba el 22 de marzo. O sea, se me juntaron todas las causas y se me reabrió la causa”.

“Mi abogada me acaba de enviar un correo y me dijo ‘Prepara una buena defensa’ (…) No sé qué va a pasar porque incumplí mi trato que tenía con la justicia y ni sabía“, expresó la creadora de contenido.

Una de las consecuencias que arriesga es quedar con arraigo nacional, es decir, inhabilitada de abandonar el país por un determinado periodo de tiempo.

