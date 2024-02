¿Se molestó? Pdte. Boric reaccionó a la rutina de Luis Slimming tras Viña 2024

El presidente Gabriel Boric no quedó ajeno a la hazaña completada por Luis Slimming en Viña 2024, quien con su rutina arrasó en la Quinta Vergara y se llevó todos los premios a petición del público.

Un logro que no solo congregó las felicitaciones de los colegas del comediante, tales como Edo Caroe, Claudio Michaux y Álvaro Salas, sino que además se llevó los piropos del mandatario.

En una reciente publicación que Don Comedia realizó en su Instagram y en la que aparece posando junto a sus dos Gaviotas, el jefe de Estado le comentó: “Felicitaciones crá!”.

La mención al presidente Boric en su rutina

Pero eso no fue todo, ya que cabe recordar que en medio de la rutina, Slimming también hizo un chiste referido a Boric y su quiebre con Irina Karamanos.

“Y el Boris, soltero”, comenzó diciendo el humorista en Viña 2024, una frase que desató algunas pifias que controló rápidamente con el siguiente remate: “No les gusta que esté soltero, parece”.

“Me gustó que la ex primera dama dijera ‘terminamos en buena’. Es obvio que terminaron en buena. ¿Cómo vas a bloquear a alguien que sale en cadena nacional? (…) No puede ir ni al Registro Civil, porque sale la foto del ex ahí”, continuó Slimming, quien recibió las Gaviotas de Plata y de Oro.

“Esa cuestión la predije el año pasado. No había que ser Vanessa Daroch”, remató Slimming tras mencionar la actual soltería del mandatario, lo que sacó carcajadas en los asistentes de la Quinta Vergara.

