Pdte. Boric habló sobre el exitoso presente de Pedro Pascal: “Todo el mundo lo quiere mucho”

El pasado domingo se desarrolló la ceremonia de los Premios Oscar 2023 y, en ese contexto, varias las celebridades del cine y el epectáculo realizaron su paso por la alfombra champán. Uno de ellos fue el actor chileno-estadounidense Pedro Pascal.

El protagonista de The Last of Us y The Mandalorian caminó por la extensa tela con un traje de color negro y una camisa blanca de cuello recto, tipo mao, con todos los botones abrochados. Además, estuvo acompañado por su hermana, Javiera Balmaceda.

Sumado a lo anterior, también presentó las categorías Mejor Cortometraje Documental y Mejor Cortometraje Animado en compañía de la actriz Elizabeth Olsen, protagonista de WandaVision.

Presidente Boric envió saludo a Pedro Pascal

Durante una entrevista, el presidente Gabriel Boric se refirió al exitoso presente del intérprete de 47 años, quien ha sido un ferviente adherente del mandatario e incluso llamó a votar por él en las elecciones presidenciales de 2021.

“Le pegué un saludito a Pedro. Ayer estaba en la vorágine, así que conversaremos durante la semana en una de esas”, señaló este lunes en conversación con el programa Buenos Días a Todos de TVN.

En esa línea, el jefe de Estado sólo tuvo palabras de elogio para Pascal. “Es un tremendo tipo, tuvimos la oportunidad de conversar largo, de cenar juntos. Tiene un cariño y quiere tanto a Chile“, expresó.

“Todo el mundo lo quiere mucho, me alegro muchísimo por el éxito que está teniendo”, agregó el mandatario, indicando que “él lo ha contado antes, pero partió haciendo teatro y lavando platos en Nueva York. De ahí se pegó en su carrera un disparo”.

Asimismo, habló sobre la historia familiar del actor, la cual está ligada al exilio durante el régimen militar de Augusto Pinochet. “Eso lo tiene muy presente y lo decía en una entrevista hace poquito, él hace lo que también le dicta su corazón (…) El costo de la dictadura para su familia fue muy grande“, afirmó.