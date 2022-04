Primer campeón mundial de Pasapalabra: Argentino ganó $38 millones tras superar el rosco

Durante la jornada de este miércoles 13 de abril, el argentino Brian Parkinson se coronó como el primer campeón mundial de Pasapalabra tras superar el rosco, ganando una suma de 38 millones de pesos.

Con la letra V, la definición de la palabra era “estante de fábrica u otra materia que especialmente en las cocinas y despensas sirven para poner la vajilla”. En ese momento, el competidor mencionó “vasera“, lo que desató la locura total tras su acierto y su excelente participación.

En dicho momento, el público chileno comenzó a gritar ¡Argentina!, mostrando su apoyo al ganador del juego. “Un gustazo estar acá. No lo puedo creer. Estoy impresionado“, declaró tras haber conseguido el triunfo.

¡FELICITACIONES BRIAN! 🎊 El gran @BrianParki 🇦🇷 completó el rosco y se convirtió en el primer ganador de #PasapalabraMundial, llevándose 38 millones de pesos 👏👏👏 pic.twitter.com/tLBpGSIrvo — Chilevisión (@chilevision) April 14, 2022

“Dedico el triunfo a mi novia que me anotó cuando no me había preparado. A mis hijos que los amo a los tres. A mi familia, a mis amigos y a la gente del laburo que me apoyó que me dejaron estar acá”, señaló Brian tras ganar la cita planetaria.

“La persona que gana un rosco, un capítulo del Mundial, puede continuar e ir por el rosco del próximo capítulo. Usted como campeón mundial puede venir y tomar ese puesto. Tendremos nuevamente al campeón del mundial, poniendo su cinturón sobre la mesa y viene a jugar el próximo capítulo“, dijo Julián Elfenbein, el animador del programa.