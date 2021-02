Los rumores en torno al reggeatonero J Balvin y su pareja, la modelo argentina Valentina Ferrer, no han dejado de hablar sobre un posible embarazo.

Durante el pasado martes, el programa de El Gordo y la Flaca de Univisión afirmó que estarían seguros del embarazo de la modelo argentina, quien tendría cinco meses de gestación.

“En medio de tantas noticias negativas, llega una noticia que nos alegra muchísimo y tiene que ver con J Balvin. Él no quería que la gente se enterara de este notición, pero bueno, yo creo que su público se lo merece y van a estar tan felices como está él, su novia y nosotros también. Felices por J Balvin, que va a ser papá”, afirmaron los reporteros del programa.

Pese a que la pareja no ha confirmado la noticia, imágenes de J Balvin con Ferrer en Los Ángeles, California, entrando a un restaurante donde se notó el crecimiento de su vientre, pese a que la modelo trató de cubrirse y mantenerse lejos de las cámaras.

De esta manera se cumple el sueño del artista, quien en entrevistas en los últimos meses del 2020, mencionó abiertamente su deseo de formar una familia y tener hijos.

Pero no es la primera vez que surgen este tipo de rumores en torno al cantante.

Durante noviembre del 2020, un programa de la televisión colombiana aseguró que la pareja estaba esperando a un bebé, afirmando que Ferrer tenía varias semanas de gestación.

Sin embargo, fue el mismo intérprete de Blanco quien desmintió el rumor en diciembre, pero sinceró que convertirse en padre sería su mayor sueño.

“No no, es cuento, pero me gustaría ser padre obviamente, ese es uno de mis grandes sueños. Cuando yo pienso en la muerte, digo: no pude ser padre. Darle como mucho del amor, del conocimiento o el poco conocimiento que tengo, pero compartirlo con un ser que viene de ti, eso es algo que engancha mucho”, dijo el cantante en la entrevista.

