Viralizan primer chat entre Jorge y Skar tras salir de Gran Hermano

Skarleth Labra encantó a sus seguidores de Instagram luego de compartir una adorable historia en la que dejó a la vista de todos la primera conversación que tuvo con Jorge Aldoney por WhatsApp.

La situación es algo sumamente especial, porque en su caso tuvieron que conocerse en persona primero, algo que para muchas parejas pudo haber ocurrido de manera inversa. Sin embargo, parece que las cosas van por buen camino.

Y como era de esperar, tratándose de la primera charla por la aplicación de mensajería, había que presentarse. Aparentemente, no quedaba de otra, así que partió con un especial saludo por parte de Jorge.

¿Qué se dijeron?

“Buenas tardes, primera vez que hablamos por aquí. Me presento, mi nombre es Jorge, pero me gusta que me digan Jorgito“, fueron las primeras palabras que el exMister Chile le escribió en su teléfono a la magallánica.

“Hablamos bastante en persona antes, pero esto es nuevo“; continuó el exchico reality, para luego agregar una simpática parte la de presentación que uso para su ingreso a Gran Hermano Chile: “Me hubiera dedicado a la vida intelectual, pero salí bonito“, escribió.

Y aunque la primera respuesta de Skar fue bien escueta: “Hola“, él no perdió el ánimo y siguió con su especial humor: “Me gustan rubias y tiernas“, reveló.

“O sea, YO“, acotó inmediatamente la apodada ‘Merenguito’. Y a Jorge no le quedó más alternativa que confirmarle su acierto: “Eso es muy correcto“, tecleó la frase que tanto usó Constanza Capelli dentro del encierro.

Revisa la historia de Instagram:

