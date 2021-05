Este miércoles se conocieron las primeras imágenes oficiales de House of the Dragon, la serie producida por HBO como spin-off de Game of Thrones.

Los registros fueron compartidos a través de su cuenta de Twitter, que muestran a Matt Smith como el Príncipe Daemon Targaryen y a Emma D’Arcy como la Princesa Rhaenyra Targaryen.

Princesa Rhaenyra Targaryen y Príncipe Daemon Targaryen. #HouseoftheDragon pic.twitter.com/rmMcHuySB4 — HBO Latinoamérica (@HBOLAT) May 5, 2021

En otra imagen se ve a Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint), quien también es conocido como The Sea Snake.

Finalmente, un tercer registro presenta a Alicent Hightower (Olivia Cooke), reina de Westeros durante esa época, y Otto Hightower (Rhys Ifans), su padre y Mano del Rey.

En tanto, quien aún no aparece es el personaje que sería el gran protagonista de la serie, Viserys I Targaryen (Paddy Considine), ancestro de Daenerys.

La producción fue creada por el autor de Game of Thrones, George R.R. Martin junto a Ryan Condal (Colony) y estará ambientada 300 años antes de los eventos narrados en la saga principal, centrada en la historia centrada en la Casa Targaryen.

Por su parte, el estreno está fijado para 2022.