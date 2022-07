Revelan primeras imágenes de Strange Way of Live, cortometraje de Almodóvar protagonizado por Pedro Pascal

En las últimas horas se han dado a conocer las primeras imágenes de Strange Way of Live, cortometraje del reconocido cineasta español Pedro Almodóvar que contará con el rol protagónico del actor chileno Pedro Pascal. Actualmente, el equipo de la cinta se encuentra en Almería, España, una de las locaciones que tendrá el film, cuyo rodaje comenzará en agosto próximo. La historia se centrará en un pistolero llamado “Silva”, quien tras 25 años cruzará el desierto para reencontrarse con el sheriff Jake. Si bien no se han entregado mayores detalles del guion, Almodóvar ya adelantó que “podría ser mi respuesta a Secreto en la montaña“, película que estuvo a punto de dirigir.