“Es un logro gigante”: Princesa Alba será la encargada de abrir los conciertos de Coldplay en Chile

Este lunes se dio a conocer que la cantante chilena Princesa Alba se suma a Camila Cabello como las teloneras de los cuatro conciertos de Coldplay, programados para los próximos 20, 21, 23 y 24 de septiembre de este año en el Estadio Nacional.

En el marco de su reciente gira mundial, la banda británica regresará a Chile para repasar sus mejores éxitos y presentar en vivo su último disco, Music of the Spheres. Y como ha sido tradición en cada fecha de este tour, el grupo invita a una artista local para abrir sus shows.

La elegida en esta ocasión fue Trinidad Riveros, más conocida como Princesa Alba, quien con más de cinco años de carrera se ha convertido en una las principales figuras del pop chileno actual.

La noticia fue dada a conocer por DG Medios, productora a cargo de los eventos, la cual compartió un video en que la voz de Convéncete manifestaba su emoción por esta invitación. “Estoy muy contenta, para mí significa muchísimo en cuanto a mi carrera. Es un logro gigante, estoy muy contenta de la invitación“, afirmó.

“Para sumarle más emoción a esta noticia, que para mí en sí misma significa ya significa todo, hoy me contaron que me iba a convertir en la primera chilena en tocar cuatro veces consecutivas en el Estadio Nacional… No, no se puede creer”, expresó.

Cabe mencionar que Riveros viene un aplaudido show en solitario en el Teatro Caupolicán, donde cautivó al público con un repaso por su carrera e invitados/as especiales como Young Cister, Cami, Karen Paola y Soulfía.

Por otra parte, la organización también informó que debido a ajustes de producción, habrá entradas adicionales disponibles para las fechas de la gira mundial en Santiago, las cuales corresponden al sector codo sur vista parcial, cuyos tickets saldrán a la venta a partir de este martes 6 de septiembre.