Las confesiones de Princesa Alba: “Al principio me tomaban más como meme”

Princesa Alba es uno de los principales nombres de la escena del pop nacional y que brilla al mezclar sus sonidos con ritmos urbanos y una propuesta estética que ha ido consolidando con los años , generando un firma propia y reconocible.

La artista de 25 años, y cuyo verdadero nombre es Trinidad Riveros, se presentará por primera vez en el Teatro Caupolicán el 20 de agosto y compartió con La Cuarta algunas confesiones.

“Me acuerdo que al primer show que fui al Caupolicán fue de Kudai. Después he ido a muchísimos de música chilena: de Gepe, Manuel García, de la Mena, y al fin me toca a mí”, comentó.

Sobre su trabajo, la cantante sinceró que “al principio me generaba incomodidad que me encasillaran en el trap. Porque yo no hacía trap… el trap tiene una carga súper simbólica y súper social, de que los exponentes del género relatan una realidad”.

“Tuve un momento en que era como Hannah Montana: tenía mi vida de estudiante y de popstar en la noche. Saqué mi primera canción el 2017 y me salí de la universidad a finales del 2018″, recordó.

Es por eso que algunas veces le pasó que “me acuerdo de haber ido en el metro, en el camino, estudiando pa’ una prueba y me pedían fotos… también me llevé malas experiencias porque hubo veces que me gritaron hueás. Hinchas de la U me gritaban… y yo no pescaba”.

También expresó que “quizá al principio me tomaban más como meme y fue difícil sacarme ese estigma… pero a punta de trabajo y de esfuerzo, después de estos cinco años, ha bajado un poquito ese hate que tenía. Sigo viendo a veces comentarios malintencionados. A mí me gusta que todos tengamos criterios distintos, siempre con respeto, pero ya ha pasado un poco. Creo que la gente ha cachado que lo mío va en serio hace rato”.

Finalmente, compartió que “siempre carreteo mínimo una vez a la semana. Yo trabajo en horarios hábiles, onda de 8 a 8, y después siempre me voy a tomar. No sé, me juntaré tres veces con mis amigos a tomarme una chela, a hacer cosas. Me voy a acostar a las 11 sí, piola”.