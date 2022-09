Princesa Alba comparte la especial carta que recibió de Coldplay tras abrir sus conciertos en Chile

En todo un éxito se han convertido las presentaciones de Coldplay en Chile como parte de su gira mundial Music of the Spheres y que los llevó a reencontrarse con el público chileno en el Estadio Nacional.

Durante las citas agendadas para el 20, 21, 23 y 24 de septiembre también han contado con la presencia de una chilena sobre el escenario. Se trata de Trinidad Riveros, más conocida como Princesa Alba, quien ha sido la encargada de telonear a la banda británica junto a Camila Cabello.

A través de su cuenta de Instagram, la autora de Convéncete manifestó su felicidad tras las primeras fechas en el recinto de Ñuñoa. “So she ran away in her sleep. Dreamed of para-para-paradise”, escribió en el post, haciendo alusión a parte de la letra de Paradise de Coldplay.

“No hay palabras para expresar lo agradecida que estoy por ser telonera de Coldplay y Camila Cabello. Esto es lo más cerca al paraíso, estoy segura“, señaló la artista nacional en la publicación.

El post incluye postales y videos de los conciertos, pero también compartió una especial carta escrita por el grupo británico. “Thanks, Princesa Alba. Coldplay”, dice la postal, acompañada de la firma de cada integrante.

Cabe mencionar que Riveros llegó al Nacional con uno de los discos pop chilenos más aplaudidos de los últimos meses: “besitos, cuídate”, su debut discográfico que cuenta con sencillos como Miss u bb, Acelero y Nasty, entre otros.

Además, la cantante viene de una cargada temporada 2022, donde tuvo una destacada presentación en el festival Lollapalooza, conciertos en México y España, sumada una gira por varias ciudades del país.

