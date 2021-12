La cantante nacional Princesa Alba se ha convertido en una de las grandes sorpresas de la tercera temporada de El Discípulo del Chef, donde además de mostrar sus dotes culinarios, también se ha ganado el cariño de las redes sociales.

En medio del estreno de su primer álbum Besitos, cuídate, la artista de 24 años asumió este desafío televisivo, siendo toda una novedad para su corta e intensa carrera. “Ha sido una experiencia súper nueva, porque si bien llevaba varias veces en entrevistas en prensa, es muy diferente a estar en un estudio grabando, compartiendo constantemente todos los días con compañeros y grabando todo el rato”, dijo en conversación con Ítalo Sin Filtro de CHV Noticias.

“Lo estoy pasando increíble, para mí es una experiencia que me va a acompañar durante toda la vida, porque estoy aprendiendo a cocinar muy rico. La verdad estoy súper, súper contenta”, manifestó Trinidad Riveros (nombre real), quien integra el equipo azul comandado por la chef Carolina “China” Bazán.

Lee también: Las razones de Carlos Caszely para dejar El Discípulo del Chef: “Mi lugar es con ella, el amor de mi vida”

Asimismo, habló sobre las amistades que ha generado al interior del programa de Chilevisión. “A muchísima gente que está en El Discípulo no conocía en persona, los había visto en la tele no más (…) Por ejemplo, jamás pensé que con Carlos Caszely íbamos a ser tan unidos o con Fran Undurraga, Perla (Ilich) y Karen Paola“, señaló.

“Como que en los recreos de almuerzo lo pasamos súper bien y nos vamos contando de la vida. Es como estar en una especie de colegio, pero con compañeros muy diferentes“, agregó. En ese sentido, comparó esta experiencia con la etapa escolar, ya que “están los profesores que son los chefs, que te retan y que te están teniendo ahí a tope”.

Por otra parte, se refirió al reconocimiento popular que ha originado su participación en el espacio de cocina, donde ha logrado llegar a un nuevo público. “Por ejemplo, cuando iba a los shows de regiones me conocía la gente de mi generación y quizás tampoco tanto, pero ahora como que ya me va a conocer la mamá, la abuela y la familia”.

“Me había costado dar este paso de meterme a un programa porque me daba un poquito de nervio. Sé todo lo que implica, el trabajo y la disciplina que hay que tener, pero lo he pasado muy bien”, añadió.

Mira la entrevista completa acá: