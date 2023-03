“Gracias, eterno capitán”: El cariñoso mensaje de Princesa Alba tras participar en despedida de Esteban Paredes

Desde sus inicios en la música, la intérprete de Convéncete y Ya no quieres quererme ha manifestado su fanatismo por el Cacique e, incluso, se hizo viral hace alguno años por lanzar su canción My only one, cuyo video oficial fue grabado en el interior de La Ruca en Macul.