“Es un gran paso”: Princesa Alba deja atrás cinco años de independencia y firma contrato con Sony Music

Princesa Alba sorprendió a sus seguidores tras anunciar una importante noticia para su carrera musical. Desde este jueves, la cantante se incorpora al sello discográfico Sony Music, dejando atrás cinco años de independencia.

A través de su cuenta de Instagram, la artista compartió una serie de imágenes firmando el contrato que la convirtiente en la nueva figura de la compañía multinacional.

“Estoy muy contenta de coronar este 2022 incorporándome a la familia Sony Music. Es un gran paso, el inicio de un proceso muy importante en mi carrera”, expresó la joven intérprete a través de un comunicado.

Respecto a esta importante unión, Damián Amato, presidente Sony Music Sur, comenta: “Princesa Alba es una artista única, talentosa, con una propuesta bastante novedosa, en que año a año ha ido conquistando fans no solo en Chile, sino que en otras partes del mundo; creemos que somos la mejor compañía para acompañarla en su desarrollo artístico de hoy y en el futuro”.

La publicación acumula más de 60 mil “me gusta” y varios comentarios de sus fans, quienes celebran este nuevo paso en la carrera de la autora de Convéncete. “Felicitaciones”, “tu trabajo habla por sí solo” y “más que merecido”, fueron algunas reacciones de los usuarios.

Cabe recordar que desde su aparición en 2017 con My Only One, tema que se convirtió en un verdadero viral, Trinidad Riveros (su nombre real) se posicionó en una de las principales figuras del género urbano.

Sin embargo, con el paso del tiempo logró desenvolverse en otros géneros musicales que se plasmaron en su primer disco Besitos, cuídate, editado por el sello independiente chileno Quemasucabeza.

Además, este 2022 ha sido uno de los años más productivos de Riveros al ser invitada a los shows de Coldplay, debutar en Lollapalooza Chile y realizar giras por México y España.

Revisa la publicación acá: