“Estaba sufriendo en silencio”: Princesa Alba se sinceró sobre polémica “funa” a su ex pareja Gianluca

Princesa Alba habló por primera vez en extenso sobre su separación con el cantante nacional Gianluca Abarza (Gianluca), con quien matuvo una mediática relación y cuyo quiebre se gatilló después de una comentada “funa” en redes sociales.

Recordemos que en octubre de 2022, Renzo Pikette (Pikette23), amigo de la ex pareja de la artista, fue acusado de violación a través de un posteo en Instagram, lo cual fue condenado por Abarza.

Posteriormente, el acusado publicó una conversación sobre la misma situación en la que ambos se referían en términos misóginos a la denunciante.

A casi dos años de esta polémica, la autora de Convéncete se sinceró sobre el tema en conversación con el podcast Con la ayuda de mis amikas, conducido por Valeria Luna y María José Castro.

La cantante fue consultada sobre su álbum debut Besitos, cuídate, descrito por Luna como un disco “muy autobiográfico” y que “tiene que ver con cosas muy personales”.

Ante esto, respondió que “sí, totalmente. Besitos, cuídate llega en un momento en que yo también había terminado una relación súper polémicamente. Yo estaba con el intérprete de Summer Love, Gianluca, y fue todo súper intenso, duro“.

“Mi relación estuvo súper expuesta, con muchas cosas personales que duelen y también ver que toda la gente estaba comentando y una estaba sufriendo en silencio“, afirmó.

En ese sentido, recalcó que “tampoco me correspondía a mí salir a hablar, porque había una chica más afectada y era la que denunció el acoso. Entonces no quería meterme ahí, porque obviamente teníamos que hablar sobre eso”.

“Fue súper difícil en ese sentido, pero Besitos, cuídate me ayudó caleta’ a esa pena darle un curso y mandarse un Adele”, agregó.

Meme tras Premios Musa

Durante la reciente versión de Premios Musa, Princesa Alba le tocó presentar desde el público un homenaje a Beto Cuevas. En ese contexto, dentro de los presentes que se encontraban detrás de la artista estaba su ex pareja, Gianluca.

El breve momento fue capturado por los televidentes y luego se viralizó rápidamente en redes sociales como un meme. “Mi ex viéndome triunfar”, “quién es esa señora rubia de atrás?” y “parece una vieja sentá en la micro”, fueron parte de los comentarios de los usuarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tía Mar4k ✨ (@tiamarak_)

Al respecto, la compositora de Ya no soy tu baby indicó que “me voy sincerar, con el Gian pololeamos mucho tiempo, pasó una funa y ahí todas las cosas se fueron un poco a las pailas“.

“Terminamos de manera súper complicada y con mucha pena, porque no era solamente por la funa, sino que también fueron los trapitos al sol que se fueron ventilando y cosas que venían desde antes”, agregó.

En esa línea, sostuvo que “terminamos la relación como súper de una” y no hubo comunicación entre ellos después de “harto tiempo”.

“Yo no me puedo hacer cargo de las cosas de Gianluca. Sí, terminamos y somos ex, pero hay un cierto lado de mí que igual me da cosita. Siento que hay mucha crueldad (en el meme) y, literal, soy la que más sufrí con todas esas cosas, porque obviamente habían infidelidades y cosas metidas, pero siento que le llegó mucho bullying y cosas muy gratuitas“, cerró.