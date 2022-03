Princesa Alba la rompió este domingo en Lollapalooza Chile, donde se presentó frente a un público que sobrepasó los límites del lugar. Trinidad Riveros, verdadero nombre de la artista, conversó con CHV Noticias sobre su show y valoró la recepción de los asistentes. “Había mucha gente y no me lo esperaba. Pensé que no iba a llegar tanto, pero estaba llenísimo y corearon todas las canciones. Fue increíble volver a ver a multitudes cantar y volver a activar la música, que estuvo super golpeada”, señaló la intérprete de Dame. En esa línea, expresó que “creo que la música chilena en Lollapalooza estamos demostrando todo lo que valemos y que los números nos dan la razón”. La cantante nacional, que a pocos días del festival de música lanzó Diario de vida, comentó que “acá tuve la oportunidad de estrenarla por primera vez con público, entonces no sabía cómo la gente iba a reaccionar, pero la cantaron muchísimo”. Según explicó, la canción está inspirada en el “pop full ‘dosmiliero’”.