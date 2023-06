“No me voy a hacer la lesa…”: Princesa Alba responde a duros comentarios tras show en Premios Pulsar

El pasado domingo se llevó a cabo una nueva versión de Premios Pulsar, la ceremonia más importante de la música chilena y que galardonó a las mejores obras del último año.

El histórico grupo Congreso, la cantante tropical Paula Rivas y el hit Ultra Solo de Polimá Westcoast con Pailita, fueron parte de los ganadores de la edición 2023. Sin embargo, el evento también contó con presentaciones en vivo de diferentes artistas nacionales.

Una de ellas fue Princesa Alba, quien montó un espectáculo que mezcló baile y música, además incluyó la invitación especial de Supernova para interpretar la canción “Tu y Yo”, uno de los mayores hits del grupo pop formado en 1999.

No obstante, la joven cuyo nombre real es Trinidad Riveros enfrentó una serie de cuestionamientos en redes sociales, luego que usuarios indicaran que desafinó al momento de cantar con el dúo.

La autora de Convéncete se sinceró al leer un comentario que decía “pucha 🙁 me decepcioné un poco desafinada”. Ante esto, reconoció: “Sí, no me voy a hacer la lesa la verdad. Desafiné harto Tu y Yo, es difícil esa canción y los nervios de salir en la tele me jugaron una mala pasada”.

“Les pido perdón porque quería demostrar el trabajo de los ensayos, pero bueno, a seguir en clases de canto. Esto es lo que amo y quedé feliz con cómo salieron mis canciones propias”, finalizó la cantante.

Del mismo modo, Constanza Lewin, integrante de Supernova, salió en defensa de Riveros a través de su cuenta de Twitter.

“Es afinadísima. Pero se puso algo nerviosa. No es fácil cantar Tú y yo, no es fácil cantar temas ajenos y menos hacerlo después de mandarte dos piruetas. Es tremenda artista”, dijo la vocalista.

— Coni Lewin🌳🇨🇱 (@conilewin) June 6, 2023

