La joven cantante chilena Trinidad Riveros, conocida por su nombre artístico Princesa Alba, ha logrado un satisfactorio posicionamiento en el género de música urbana durante los últimos años. La artista hoy pasa por un gran momento de su carrera.

A principios de septiembre del presente año, la joven lanzó su primer disco Besitos, cuídate que recopila once canciones y que ya ha tenido una excelente recepción en las plataformas digitales. Este trabajo de estudio, la misma vocalista lo definió como un álbum “orgullosamente pop“.

“Estamos en el Time Square en NY“, comenzó diciendo con gran entusiasmo en un post compartido durante la tarde de este jueves en que mostró su rostro exhibido en grandes dimensiones al centro de la emblemática calle de la ciudad estadounidense.

Su gran emoción

Luego, la chilena expresó que “me acuerdo que el 1 de enero del 2021 estaba tirada en mi cama, escribiendo en mi diario una lista de 10 hitos que quería lograr este año. uno de ellos era estar aquí. y de verdad que estoy conmovida hasta los huesos“. Hacia el final de su publicación, Alba agradeció a la productora discográfica y también a Spotify “por hacerme parte del programa EQUAL, muy orgullosa de ser parte de esta familia de mujeres increíbles”.

Rápidamente, Princesa Alba recibió alrededor de mil comentarios por parte de sus seguidores, en que destacan lo que ha logrado y le envían elogios. “No puedo estar más orgulloso de ti bb, desde el inicio aquí y hasta el final”, “todo por lo que has trabajado”, “felicitaciones” y “reina máxima”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Cabe señalar que con respecto a su LP, la cantante detalló en una entrevista que “en el disco hay de todo, una mezcla de muchas referencias, de muchos sonidos. Me di todas las licencias creativas que quizás no me había dado antes porque estaba sacando singles y no un trabajo entero. Ahora quería hacer todo lo que no había hecho“.