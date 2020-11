El 2020 comienza a despedirse para Princesa Alba, artista nacional que ha aprovechado los meses de confinamiento para seguir construyendo su carrera con una serie de singles que han tenido buena acogida entre sus seguidores, como Mi Culpa, Me Equivoqué y Ya No Quieres Quererme.

Esta vez llega el turno de Dame, un corte en el que retoma el sonido trap de sus orígenes con el estímulo pop de sus entregas más recientes.

“Tiene un carácter mucho más empoderado, eso es algo que me hace mucho sentido luego de las historias que he presentado en las últimas canciones. Esta es una faceta que quiero explorar bastante en lo que se viene, es lo que estoy trabajando por estos días y es el paso que quería dar hace mucho tiempo en mis letras”, señala la cantante sobre su nueva canción, en la que contó con la producción del español Alizzz (C Tangana, Rosalía, Becky G) y Francisco Victoria.

Sobre su sonido, Trinidad Riveros asegura que “éste es un vuelco que quería dar hace rato en mi música, que no está predeterminada por un género en particular. Creo que es algo que he demostrado con todas las canciones que he sacado. Quise lanzar Dame porque siento que después de Ya No Quieres Quererme es como volver un poco a mis inicios”.

Mira el video acá:

Al igual que con sus anteriores lanzamientos, este single cuenta con un ambicioso video, realizado por la directora Camila Grandi (Gianluca, Yorka, Moral Distraída), quien trabajó junto a la artista en la creación de la idea del clip.

“Trini tenía la idea del espacio en cuanto a que fuera un estudio, y con mi equipo ideamos estos mundos regulados por un reloj de arena. Quisimos hacer una idea simple que funcionara súper bien para la canción y así propusimos a estas tres Princesas en diferentes moods y espacios que fueran atractivos estéticamente”, detalla la realizadora.

El material del video fue registrado en México a fines del 2019, en los días en que Princesa Alba se encontraba realizado en su primera gira internacional que la llevó hasta el D.F. y Estados Unidos.

Por su parte, Riveros asegura que “es muy importante para mí trabajar con mujeres, siento que aporta a la visibilización del rol femenino en las diferentes áreas de esta industria, y quiero seguir en esa senda, de rodearme de mujeres talentosas”.