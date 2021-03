(CNN) – El príncipe Harry comparó su separación “increíblemente dura” de la familia real con la experiencia de su madre, la princesa Diana, en los primeros clips de la entrevista de Oprah Winfrey con Harry y Meghan, duquesa de Sussex.

Harry dijo que “no puedo imaginar cómo debe haber sido” para Diana pasar por una experiencia similar, en uno de los dos videos publicados por el programa.

La discusión es la primera entrevista que la pareja ha dado juntos desde que dejaron de trabajar como miembros de la familia real el año pasado.

