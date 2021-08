Una de las series más icónicas de la década de los 90 está a punto de consolidar su reversión. Se trata de El Príncipe del Rap, producción denominada originalmente como The Fresh Prince of Bel-Air en inglés, protagonizada por Will Smith, y cuyo reboot se llamará Bel-Air.

Debido a que Smith ya no aparecerá en la pantalla para encarnar al personaje que lo catapultó a la fama, se debió definir al nuevo rostro que le dará vida a este programa. Una noticia que fue anunciada recientemente, sorprendiendo incluso al actor elegido.

Fue a través de una llamada de Zoom que Will Smith se contactó con Jabari Banks, uno de los postulantes al rol. Un encuentro organizado por la plataforma Peacock.

Lee también: “Soy mejor que Ben Affleck”: El desconocido encuentro entre Felipe Camiroaga, JLO y el actor de Hollywood

Durante la conversación le dijo que su vida estaba a punto de cambiar por siempre, ya que había sido electo como el protagonista de la serie, 30 años después del estreno de la oficial.

“Este es un sueño hecho realidad, el show ha impactado toda mi vida y es un honor ser parte del Príncipe de Bel-Air”, dijo el actor sorprendido en el video.

Sin embargo, se espera que esta nueva producción, dirigida por Morgan Cooper, aborde otros temas que sean incluso más profundos y dramáticos, enfocándose en los conflictos, emociones y prejuicios.

Todo lo anterior sin dejar de lado su argumento principal, enfocado en el complicado viaje del protagonista desde Florida hasta las mansiones de Bel-Air.

Lee también: “No sabía que tenías un gemelo”: Policía se vuelve viral por su asombroso parecido con “La Roca”