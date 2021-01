Un difícil momento es el que atraviesa Joche Bibbó, quien dio a conocer que sufre un problema de salud que lo aqueja a diario.

El argentino contó en Las Últimas Noticias que padece tinnitus, por lo que siente un constante zumbido en los oídos.

“No tiene cura, no es que te pongas unas gotas o una operación para que se te pase”, explicó sobre la enfermedad que lo afecta desde 2019, tras sufrir un alza de presión e ir a urgencias.

“Cuando me mandaron para la casa empecé a sentir un pitido. Dije, ‘bueno, será parte de lo que me pasó’. Después fui al otorrino, que me mandó a hacerme un examen. Me metieron en una sala cerrada con audífonos y se dieron cuenta que tenía los tímpanos dañados. Me quedó un zumbido en los dos oídos”, relató.

“Nunca más volví a tener paz”, detalló, agregando que no puede ir a discotecas, recitales o simplemente tener un momento de silencio.

“Me tengo que cuidar porque puede ser progresivo”, lamentó, diciendo que tomar alcohol o realizar cualquier actividad que altere su presión provoca que el zumbido se escuche más fuerte, lo que le ocasiona dolor.

“Es más llevadero ahora que soy joven. Son cosas que pasan, fue un accidente”, sostuvo el ex chico reality, que también tuvo palabras para sus seguidores.

“Hay más gente de la que pensaba con este mismo problema, se agradece cualquier dato o consejo con respecto a esto”, escribió en su cuenta de Instagram, dando gracias a quienes lo apoyaron,