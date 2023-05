Problemista: Revelan primeras imágenes de Catalina Saavedra en película protagonizada por Tilda Swinton

A mediados de marzo, la actriz chilena Catalina Saavedra sorprendió al aparecer en la presentación de la película “Problemista”, durante la reciente edición del festival SXSW en Estados Unidos.

La cinta, dirigida por el comediante y actor Julio Torres, cuenta con un elenco encabezado por la actriz británica y ganadora del Oscar, Tilda Swinton.

En la instancia, la intérprete nacional causó revuelo al fotografiarse junto a Swinton y la actriz Emma Stone, quien se desempeña como productora asociada del filme.

El filme es producida por A24, que recientemente arrasó en los Premios Oscar 2023 por su trabajo detrás de la cinta Everything Everywhere All at Once.

Primeras imágenes

El filme se centra en la historia de Alejandro (Julio Torres), un joven diseñador de juguetes de El Salvador, quien “lucha por hacer realidad sus ideas inusuales en la ciudad de Nueva York”, indica la sinópsis de la cinta.

“A medida que se acaba el tiempo de su visa de trabajo, un empleo para ayudar a un marginado errático del mundo del arte se convierte en su única esperanza de permanecer en el país y realizar su sueño”, agrega.

Este jueves se publicó el primer trailer de la película, donde se aparece Saavedra interpretando a la madre del protagonista.

Asimismo, se puede observar algunas escenas de Torres y Swinton inmersos en esta “aventura surrealista a través de los mundos igualmente traicioneros de la ciudad de Nueva York y el sistema de inmigración de los Estados Unidos”.

Revisa el tráiler acá: