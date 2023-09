“Es que no es su hijo”: Los inéditos detalles del difícil proceso de adopción de Rafa Araneda y Marcela Vacarezza

En el capítulo de este viernes en Podemos Hablar, Rafael Araneda y Marcela Vacarezza relataron el difícil proceso de adopción que debieron afrontar con de su hijo menor Benjamín.

El presentador de televisión junto a la psicóloga llevan 23 años de matrimonio y actualmente se encuentran radicados en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, donde viven junto a sus 4 hijos.

Pero en su momentáneo regreso, revelaron en PH inéditos detalles acerca del complejo camino que tuvieron que atravesar como padres para completar el proceso de adopción de uno de sus hijos.

El proceso de adopción de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza

En conversación con Jean Philippe Cretton, Marcela Vacarezza comenzó a relatar acerca del inicio del proceso de adopción de Benjamín, que junto a Rafael comenzaron como cuidadores, de acuerdo a lo establecido en la ley.

“Benja empezó a vivir con nosotros cuando tenía 4 meses de manera intermitente y a los 6 meses de manera permanente bajo esta figura de cuidadores que nos otorgaba la ley, que debíamos renovar cada 5 meses”.

En ese sentido, la comunicadora realizó una critica al sistema, calificándolo como “frío” debido a los distintos roces que tuvo con la jueza a cargo del caso.

La Crítica de Marcela a los abogados a cargo del caso

“Una vez le dije a la jueza ‘usted me está diciendo que no es mi hijo, pero lo es, es como la Florencia, como la Martina, como Vicente’. ‘Es que no es su hijo’, decía ella, y usted no me lo va a quitar. Me da lo mismo lo que me digan”, recordó.

La tensa escena fue complementada por Rafael, pues contó más acerca de la experiencia que tuvieron con el abogado del Estado: “Al abogado le dije, ¿tú conoces a tu “cliente”? ‘No’, me dijo, y le habían entregado una carpeta recién de él”.

Rafael Araneda: “Fue muy fuerte, no hay palabras”

Finalmente Cretton quiso adentrarse en el proceso final de adopción de Benjamín, con una emotiva experiencia comentada por el animador.

“Fue en pandemia con audiencia online. Estábamos todos, los dos y los niños para la adopción definitiva (…) Fue muy fuerte, no hay palabras“, concluyó Araneda.

