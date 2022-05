“Estoy en proceso de recuperación”: Marc Anthony da sus primeras declaraciones tras accidente

El cantante Marc Anthony apareció la noche de este de jueves 5 de mayo por la redes sociales, luego que se diera a conocer la noticia de un accidente que sufrió y que lo llevó a suspender un concierto que realizaría en Panamá.

“Hola mi gente, les habla Marc Anthony para decirles que estoy en el proceso de recuperación por la espalda”, afirmó el cantante puertorriqueño en un video que subió a su cuenta de Instagram.

El artista expresó que son hechos que suelen pasar, pero que, afortunadamente, se siente bien. “Me están cuidando. Son cosas que pasan, lamentablemente, como les dije es una cosa fuerte para mí porque yo no soy de cancelar (conciertos), no tengo historia de eso”, explicó.

El salsero apuntó: “Haré todo lo posible por recuperarme. Volveré pronto“. Además aprovechó la oportunidad para agradecer a todas las personas que se preocuparon por saber sobre su estado de salud.

“Soy un ser humano, me lastimé la espalda. Espero me deseen lo mejor”, dijo.

Horas antes de su presentación en Ciudad de Panamá, y apropósito de su gira Pa’ allá voy, Marc Anthony habría sufrido una caída cuando se trasladaba del camerino al escenario, hecho por el cual tuvo que suspender el evento.

Reacciones

Tras la publicación por la red social, las reacciones de sus seguidores y otras figuras del mundo del espectáculo no se hicieron esperar, incluyendo su actual pareja, la Miss Paraguay 2021 y finalista de Miss Universo 2021, Nadia Ferreira.

“Dios te bendiga y proteja, mi amor”, escribió la modelo en la publicación el ex de Jennifer López, quien espera recuperarse pronto para continuar con su gira de conciertos.