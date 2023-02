“No nos presionen más”: La profunda reflexión de Begoña Basauri por comentarios sobre el aumento de su peso tras embarazo

Hace pocos días la actriz Begoña Basauri compartió en su cuenta de Instagram la llegada al mundo de su primera hija, Rosa. Desde entonces, se ha dedicado a disfrutar su maternidad desde su hogar.

Fue a raíz de esto que la actriz vivió una desagradable situación luego de que, en medio de una entrevista sobre el nacimiento de la pequeña, fuera consultada por el aumento de peso producto del embarazo.

Así lo contó en una potente reflexión que publicó en la misma red social, con un mensaje que iba dirigido “a todas las mujeres y en especial a las que están transitando su puerperio”.

“Avanza muy poco la conversación y me pregunta, de forma muy casual, cuántos kilos subí durante el embarazo y si ya volví a usar mi ropa de antes“, comenzó Basauri.

“¿Por qué es relevante haber subido 25 o 9 kilos? Si subí 9 kilos, ¿soy mejor que la mujer que subió 25? Si al salir de la clínica me fui con los jeans de antes de embarazarme, ¿me van a dar un trofeo? Si aún no me caben los pies en mis zapatos, ¿pierdo mami puntos?“, cuestionó duramente la presentadora de televisión.

En el relato cuenta que buscó en internet y se encontró muchas notas sobre cómo recuperar el peso de antes del embarazo. “Eso significa que miles de mujeres alrededor del mundo se sintieron presionadas a tener que encajar”, señaló.

“Lo sorprendente no es que nos volvamos a poner los jeans de antes, lo sorprendente es que luego de una cirugía mayor seamos capaces de levantarnos y cargar a nuestras guaguas (…) Lo sorprendente es que nuestro cuerpo haya cambiado día a día durante 9 meses para crear vida”, continuó la actriz.

¿Qué le respondió al periodista?

Tras la insólita pregunta, Basauri decidió dejar la entrevista hasta ahí. “Al menos yo, no quiero ser cómplice de eso y me niego a participar”, señaló.

Y en esa misma línea, hizo un importante llamado. “No nos presionen más. No nos presionen a volver a ser las de antes. No señores, nunca más volvemos a ser las de antes y eso va más de una talla de pantalón o número en la pesa. Hemos cambiado y está perfecto que se note porque acabamos de traer un ser humano al mundo“, sentenció hacia el final del texto.