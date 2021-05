Gran polémica causó un episodio del programa MasterChef España, en donde obligaron a una participante a preparar carne de caballo en contra de su voluntad.

De acuerdo a lo publicado por Crónica, Ofelia fue desafiada por otro concursante a cocinar equino, pese a que ella había manifestado el gran cariño que le tiene a dicho animal.

Lee también: “Se hicieron los lesos”: Christell Rodríguez reveló qué pasó con el dinero que ganó en su infancia

Entre lágrimas la participante debió cumplir con el reto, ya que si no lo hacía arriesgaba ser eliminada del show.

Ofelia contó angustiada que “me trataban a través de los caballos. Es un respeto y una admiración por un animal tan noble y que ayuda sin pedir nada a cambio. Para mí no es una carne, es más que eso: es la terapia”.

Lee también: Javiera Acevedo anunció el nacimiento de su hijo: “Eres mi razón de sonreír, existir y todo lo demás”

“Es que no es justo. Es que no quiero cocinar caballo. Lo comenté mil veces. Yo entiendo que es una competición, pero no esperaba contarles mis intimidades a mis compañeros y que ellos las fuesen a utilizar para pelear en el concurso en mi contra, eso no se me pasaría por la cabeza”, agregó.