Américo sorprende a Jennifer con “propuesta indecente” en Gran Hermano

Durante “La Fiesta” de Gran Hermano Chile los besos no faltaron y Jennifer protagonizó uno de ellos, impactando a toda la casa no solo por su nuevo romance, sino por la “propuesta indecente” que le hicieron a ella. Mientras Pincoya le pedía a Américo que le dedicara Traicionera, la chilota le contó brevemente que había besado a toda la casa e incluso se había casado. “Te faltó engañarlo conmigo”, le dijo Américo inesperadamente, haciendo referencia a su esposo real. Si bien esto generó mucha sorpresa en la casa-estudio Jennifer no dudó en cumplir su sueño y besar en los labios al cantante.