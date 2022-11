Protagonista de Heartstopper dio a conocer su orientación sexual: Acusó sentirse “forzado” y presión de fans

El actor británico y protagonista de la serie de Netflix Heartstopper, Kit Connor (!8), dio a conocer que es bisexual y acusó haber sido forzado por su seguidores a “salir del closet”.

“Soy bisexual. Felicidades por obligar a un chico de 18 años a salir del clóset. Creo que algunos de ustedes no comprendieron el sentido de la serie. Adiós”, fueron las palabras que escribió en su cuenta de Twitter.

back for a minute. i’m bi. congrats for forcing an 18 year old to out himself. i think some of you missed the point of the show. bye

Es necesario recordar que el actor fue víctima de acusaciones de queerbaiting, es decir, que fue señalado como alguien que solo se aprovechaba del hecho de haber interpretado a un personaje LGBTI, sin pertenecer a esa comunidad.

Luego del mensaje de Connor en Twitter, la creadora de los comics que dieron vida a la serie, Alice Oseman, le respondió al británico manifestando apoyo y mostrándose confundida.

“Sinceramente no entiendo cómo la gente puede ver Heartstopper y luego alegremente pasar su tiempo especulando sobre sexualidades y juzgando en base a estereotipos. Espero que todas esas personas estén muy avergonzadas. Kit, eres increíble”, escribió Oseman.

I truly don’t understand how people can watch Heartstopper and then gleefully spend their time speculating about sexualities and judging based on stereotypes. I hope all those people are embarrassed as FUCK. Kit you are amazing 💖

— Alice Oseman Updates (@AliceOseman) October 31, 2022