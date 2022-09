“Daemon es bueno para ella”: Protagonista de House of the Dragon abordó apasionada escena al estilo Targaryen

[Advertencia: La siguiente nota contiene spoilers del cuarto capítulo de House of the Dragon]

La tensión y miradas entre ambos personajes se hizo notar desde el comienzo, pero nunca nada fue tan concreto hasta este cuarto capítulo de la serie House of the Dragon, spin-off de Game of Thrones (GoT).

Nos referimos a la princesa Rhaenyra Targaryen, interpretada por Milly Alcock, y su tío Daemon Targaryen (Matt Smith), quienes compartieron una inusual escena de incesto que hizo recordar a los otros personajes de GoT, Cersei Lannister y su hermano Jaime Lannister.

En el episodio estrenado este domingo, Rhaenyra recorrió los pasadizos de King’s Landing junto a su tío, disfrazada y ocultando su identidad. De esa manera, pudo ser testigo de una obra callejera en la que se burlaban de ella y de su herencia al trono debido al nacimiento de su hermano Aegon.

Fue así como ambos llegaron hasta un burdel o “casa del placer”. La princesa, guiada en todo momento por Daemon, observó sorprendida todo lo que ocurría a su alrededor y, escuchando sus instintos del momento, terminó por besarse con su tío y más.

“El tiempo lo dirá”

Al respecto, la actriz Milly Alcock (22) entregó sus apreciaciones sobre la grabación de esta escena, asegurando que “curiosamente (Matt Smith y yo) éramos como amigos. Así que fue bastante cómodo“, dijo a The Post.

“Teníamos una coordinadora de intimidad, y trabajamos con ella durante el proceso de ensayo”, añadió.

Por otro lado, explicó que la directora Clare Kilner se preocupó “de que no hubiéramos visto nada de los burdeles hasta que estábamos filmando (…) Entonces, esa fue la primera vez que caminamos por el burdel, y él (Daemon) la está guiando a través de la habitación con todos estos otros cuerpos. Entonces, eso fue bastante impactante. Estás como, ‘esto es un poco extraño y tonto'”.

Hay que recordar que el incesto no es una práctica inusual para la familia Targaryen, de hecho, es bastante común para mantener un “linaje puro”. Sin embargo, en el caso de la princesa Rhaenyra se trataba de algo escandaloso considerando que, por disposición de su padre, el rey Viserys I, debía encontrar un marido y mantener su “virtud” intacta para quien la desposara.

“Creo que es complicado, creo que Daemon es bueno para ella… pero si él es o no lo correcto para ella, el tiempo lo dirá”, declaró Alcock sobre esta extraña alianza.

Aún así, quienes vieron el capítulo bien sabrán que finalmente Daemon dejó sola a Rhaenyra en el burdel y, al parecer, no habrían mantenido relaciones sexuales. Pero todo cambió cuando la princesa regresó al castillo y finalmente perdió la virginidad con Sir Criston Cole.

“Rhaenyra está en una edad en la que no puede diferenciar entre el amor platónico, el amor romántico y la lujuria, porque no ha vivido lo suficiente y no ha pasado por esas experiencias“, reflexionó la actriz.