“Significa mucho para mí”: La emoción de la actriz de La Sirenita tras reacciones de niñas que dicen “ser como ella”

La elección de la actriz Halle Bailey para darle vida a La Sirenita en la versión live action del clásico infantil de 1989, generó revuelo luego de que se revelara el tráiler oficial de la película.

Y es que en redes sociales diferentes personas han cuestionado que una actriz afroamericana haya sido la elegida para interpretar a la princesa Ariel y se ha generado una verdadera controversia entre quienes apoyan la decisión y los que no.

Sin embargo, pese a lo anterior, entre las críticas positivas ha surgido una situación en particular que incluso hizo emocionar a la actriz de 22 años: la reacción de niñas pequeñas que son “como ella” al verla en el tráiler oficial.

Así, diferentes videos se han vuelto viral en las redes sociales y en ellos se muestra la emoción de diferentes niñas al ver a la nueva “Sirenita”.

Tal es el caso de Maya, una niña que fue captada por su madre mientras veía el tráiler por primera vez.

Aunque no ha sido la única porque diferentes niñas han reaccionado igual de felices al ver el adelanto de la nueva película de Disney:

The trailer for #TheLittleMermaid brought her so much joy #blackgirljoy #HalleBailey #HalleBailey @Disney great job pic.twitter.com/IcPkvzusZL

Tras la viralización de estos videos, Halle Bailey acudió a su cuenta de Twitter para repostear algunas de las reacciones y expresar su emoción.

“La gente me ha estado enviando estas reacciones todo el fin de semana y estoy realmente asombrada. Esto significa mucho para mí”, indicó junto a uno emoji de corazón y otro de una cara llorando.

people have been sending these reactions to me all weekend and i’m in truly in awe ♥️this means the world to me 💗😭 https://t.co/cuKjKN8nxH

— Halle (@HalleBailey) September 12, 2022