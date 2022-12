¡Pero cómo! Protagonista de Merlina reveló que tenía COVID-19 cuando grabó popular escena viral

Jenna Ortega, protagonista de la recién estrenada serie Merlina, reveló que tenía COVID-19 cuando grabó la popular escena de baile que se volvió viral. Aunque en ese momento estaba a la espera del resultado.

No cabe duda que es una de las producciones más populares de los últimos días y si bien ha tenido algunas críticas, lo que más ha llamado la atención es la actuación de la actriz de 20 años, que ha protagonizado algunas películas y también apareció en You.

En una extensa entrevista con NME, Ortega fue consultada sobre la escena en la que baila, muy a estilo del personaje, la ochentera canción Goo goo Muck (The Cramps), coreografía que se tomó las redes sociales.

“¡Yo mismo coreografié eso!”, contó Ortega en una entrevista pasada. “No soy bailarina y estoy seguro de que eso es obvio. Obtuve la canción aproximadamente una semana antes y saqué de todo lo que pude”, continuó.

“Es una locura porque era mi primer día con COVID, así que fue horrible filmarlo”, añadió.

“Me desperté y, es raro, nunca me enfermo y cuando lo hago no es muy malo, tenía dolores en el cuerpo. Sentí que me había atropellado un coche y que se me había soltado un duendecito en la garganta y me arañaba las paredes del esófago. Me estaban dando medicina entre toma y toma porque estábamos esperando el resultado positivo”, confesó.

Consultados por la revista, MGM, la productora detrás de la serie, aseguró que “se siguieron protocolos estrictos de COVID y una vez que se confirmó la prueba positiva, la producción retiró a Jenna del set”.

Ortega también contó que pidió volver a hacer la escena, pero no tuvieron tiempo. “Creo que probablemente podría haberlo hecho un poco mejor…”, recordó.