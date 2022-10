Michael J. Fox y Christopher Lloyd se reencuentran en la Comic Con a 37 años del rodaje de Volver al Futuro

Casi 40 años han pasado desde que el rodaje de la película Volver al Futuro sellara su éxito como una pieza fundamental para darle identidad de la generación de los años ’80.

Y si bien no ha habido ningún acontecimiento relevante para revivir la película de culto, el festival Comic Con sorprendió a los fanáticos del largometraje al invitar a los actores Cristopher Lloyd y Michael J. Fox al evento que se llevó a cabo en Nueva York durante la jornada de este domingo.

Y el reencuentro fue de lo más emotivo, pues los asistentes recibieron a la icónica pareja con efusivos aplausos y ovaciones. Quienes interpretaron al mítico Doc Brown y al aventurado estudiante Marty McFly en la película aprovecharon la conferencia para hablar acerca de su amistad, pero también para explicar y dar detalles de la clásica producción.

“No conocía a Michael en persona y al verlo sentí una química inmediata”, confesó Christopher Lloyd, de 83 años, acerca de su primer encuentro con J. Fox en la cita que se dio este domingo.

También conversaron sobre el Parkinson que padece Michael J. Fox desde 1991 y que, a sus 61 años, no le permitió volver con regularidad a la actuación, a pesar de que ha continuado tocando la guitarra, incluso junto a Coldplay en un recital hace unos años atrás.

“El Parkinson es el regalo que sigue tomando, pero es un regalo, y no lo cambiaría por nada… Personas como Chris han estado allí para mí, y muchos de ustedes lo han hecho. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que me han dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente”, valoró el interprete de McFly, junto con lo cual aprovechó de agradecer a su familia y amigos.