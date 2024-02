¿Qué enfermedad tiene Paty Cofré? El complicado estado de salud que atraviesa la comediante

Gran preocupación existe entre los colegas y seguidores de Patricia Cofré, luego que se informara que está atravesando por un “complicado estado de salud” que obligó a cancelar un show en el marco del Festival Erupción Teatral en Villarrica.

La comediante tenía agendado el espectáculo “Súper Héroes… Sin HD, sin censura” junto a Mauricio Flores. Sin embargo, la empresa representante de los actores comunicó su cancelación debido al estado de salud de Cofré.

“Nuestra querida artista Patty Cofré se encuentra pasando por un complicado estado de salud, felizmente ya clínicamente controlado“, indicó la productora Joker Eventos.

Asimismo, señalaron que la humorista deberá estar en “un proceso de cuidado”, que no le permitirá cumplir con sus próximos compromisos artísticos.

Ver esta publicación en Instagram

¿Qué enfermedad tiene Paty Cofré?

Si bien no entregaron detalles respecto al problema médico, no es primera vez que la comediante de 84 años enfrenta una situación de este tipo.

En mayo de 2023, la ex Morandé con Compañía contó al programa Podemos Hablar cómo terminó usando un marcapasos después de sufrir un infarto.

“Yo lloré como una guagua cuando me avisan que tenía que ir a urgencias. Tenía que hacerlo porque el corazón ya no quería más”, dijo al programa de Chilevisión.

Todo partió cuando fui a una consulta de rutina y el médico solicitó su pronta internación. “Yo lo miré y le escribió un papel a mi hijo, ‘llévesela inmediatamente a urgencias porque su mamá le da un infarto ahora’. Yo no quería, no había dejado nada hecho en la casa”, reveló.

Su familia la trasladó a urgencias y desde entonces lleva un marcapasos. “El doctor me dijo que yo no fuera porfiada, quizás este rato usted lo va a pasar, pero usted se duerme y no va a despertar”, confesó en esa oportunidad.

Hasta el cierre de esta nota, ninguna persona cercana a Cofré ha actualizado el estado de salud de la humorista y creadora de los icónicos “15 segundos”.

