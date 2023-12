La radical nueva vida de actriz de “Las Iluminadas” en el sur de Chile: “Decidí cambiar de rumbo”

María Eugenia “Mariú” Martínez, quien formó la dupla humorística “Las Iluminadas” junto a María José Quiróz, tomó una drástica decisión y ahora vive alejada de las luces en el sur de Chile.

Recordemos que en el año 2011, Quiróz y Martínez dieron vida a los personajes Eva y Angélica, siendo uno de los números principales del extinto programa Morandé con Compañía. Un proyecto que provocó más de una molestia entre seguidores de la religión evangélica.

¿Qué pasó con Angélica de “Las Iluminadas”?

A casi una década del fin de “Las Iluminadas”, Mariú reapareció en los medios de comunicación para hablar sobre su nueva vida en Puerto Varas, en la Región de Los Lagos.

“Yo decidí cambiar de rumbo, eso fue el 2016”, dijo la actriz en entrevista con LUN, quien explicó que “me vine en febrero del 2020 porque mi pareja trabajaba acá y en Santiago. Ya llevábamos un rato y tomamos la decisión de establecernos acá por una cosa de estilo de vida”.

Martínez interrumpió su carrera en la actuación y actualmente trabaja como coach, además de terapeuta.

“Estudié life coaching, flores de Bach y conocí una sicóloga que hace una técnica que se llama experiencia somática. Es una formación que viene de Estados Unidos y me fascinó porque trabaja con trauma y estrés crónico”, señaló.

La intérprete de “Angélica” postuló a una beca y hace dos años está estudiando sicología en la Uniacc, en un formato semipresencial donde debe viajar una vez al mes a Santiago.

Consultada sobre si volvería a la televisión, sostuvo que “es algo que disfruto hacer una vez cada tanto pero yo me quiero dedicar a la sicología, que me encanta. Es lo que me apasiona, acompañar a otros en su proceso de sanación me parece hermoso”.

