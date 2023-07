“Tengo poco ánimo”: Recordado notero Patricio Oñate reaparece con preocupante mensaje desde Chiloé

Patricio Oñate, recordado notero de televisión que destacó en la década de 1990, actualmente se encontraría atravesando por un complejo momento personal.

A través de su cuenta de Facebook, el comunicador conmovió a los usuarios con un video grabado desde Chiloé en que habla sobre un emprendimiento y deja entrever una difícil situación en términos laborales.

“Les quería quitar un minuto de su tiempo y que me ayuden a vender esta miel… es dulce, a comprarla, cuesta $6.000”, dice Oñate en la pieza de un minuto y 40 segundos de duración.

Luego, continúa diciendo que “hace tiempo que no hacía un video. Hice otro y al parecer no lograron captar la atención, quizás el día me llueve sobre mojado“.

“Tengo poco ánimo y lo peor es que estoy perdiendo la sonrisa, aquella que ha sido parte de mi vida y me ha permitido ganarme el pan de cada día”, agregó.

Respecto a su emprendimiento, indica que “es una obra dulce y me pueden hacer los pedidos. Tengo hartas, así que nada más… Que les vaya bonito, que tengan una terrible semana”.

“Estoy haciendo este video, de pie, absolutamente de pie bajo el agua y la lluvia. Lo estoy haciendo de pie, pero noqueado. Por favor, ayúdenme, son $6.000“, cerró el comunicador.

Cabe recordar que Oñate llegó a las casas chilenas a través de su “camarita amiga”, recorriendo diferentes ciudades del país y participando de icónicos programas como Viva el Lunes, Sábado Gigante y Si se la puede gana.