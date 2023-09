¿Qué películas y series ver este fin de semana en streaming? Conoce las mejores opciones sin salir de casa

El fin de semana del 29 de septiembre al primero de octubre se presenta como ideal para hurgar en las opciones disponibles en streaming, ya sean series o películas para maratonear y vivir todo tipo de emociones.

Acción, terror, comedia, drama, entre otros, surgen en las opciones. Así que hemos comprimido algunos de los estrenos, cintas y shows que puedes encontrar en tu servicio de streaming favorito.

Películas en streaming para este fin de semana

Flora & Son

¿Dónde?: Apple Tv+

Después de una pausa de siete años, el aclamado director irlandés John Carney regresa al cine con una dramedia ya aclamada por la crítica. Carney, conocido por sus emotivas historias sobre la vida en Irlanda, utiliza la música para tejer narrativas auténticas y conmovedoras.

Esta vez, la película se centra en Flora (Eve Hewson), una joven madre que lucha por conectar con su hijo adolescente, Max (Orén Kinlan).La película explora las complejidades de las relaciones familiares con la profundidad y autenticidad que Carney ha demostrado en sus trabajos anteriores. Una experiencia cinematográfica emotiva y genuina.

Nadie podrá salvarte

¿Dónde?: Star+

Un viaje trepidante que te mantendrá al borde. La historia sigue a Brynn, una joven que se encuentra en medio de una invasión alienígena, enfrentándose a una entidad siniestra y desconocida en su propio hogar. El guionista y director Brian Duffield fusiona la intimidad de los personajes con la emoción de la invasión alienígena, creando una experiencia cinematográfica única.

La película no se esconde detrás del misterio, sino que presenta extraterrestres de manera directa y constante, ofreciendo una experiencia inmersiva llena de tensión y emoción. Para los amantes del cine de ciencia ficción, esta película promete ser un viaje inolvidable lleno de sorpresas y adrenalina.

La maravillosa historia de Henry Sugar

¿Dónde?: Netflix

Wes Anderson, el genio detrás de Asteroid City, nos sorprende con este cortometraje, junto con un elenco estelar que incluye a Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes y Dev Patel. La película se basa en el cuento de Roald Dahl.

La trama sigue a un hombre rico que, tras descubrir cómo ganar en los juegos de azar, enfrenta una transformación moral. Aunque es breve, con 39 minutos de duración, promete encantar con la magia característica de Anderson y la fascinante narrativa de Dahl. Una experiencia cinematográfica cautivadora en un formato compacto y emocionante.

Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones

¿Dónde?: Paramount+

La cinta lleva la emoción del legendario juego de rol a la pantalla grande con una trama llena de acción y comedia. La historia sigue a un ladrón y su banda de aventureros mientras intentan recuperar una reliquia perdida, pero terminan desatando un mal sin precedentes en el mundo.

La película, basada en el juego de mesa Dungeons & Dragons, está ambientada en los Reinos Olvidados y cuenta con un elenco estelar que incluye a Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Sophia Lillis, Justice Smith y Hugh Grant. Con una combinación de acción, aventura y humor, esta película promete llevar a los espectadores a un viaje épico lleno de magia y emoción.

Cassandro

¿Dónde?: Amazon Prime

La apasionante biopic dirigida por Gael García Bernal, ilumina la vida del luchador Saúl Armendáriz, un ícono de la comunidad LGBT+ en la lucha libre mexicoamericana. En una industria dominada por la masculinidad estereotipada, Cassandro desafía las normas al adoptar un personaje exótico y afeminado que captura la atención del mundo.

Esta película nos sumerge en su lucha de por la aceptación, su relación compleja con su madre y su amante Gerardo, su camino hacia la grandeza en el cuadrilátero. Conmovedora y poderosa, ofrece una visión única de la diversidad y la determinación en el mundo de la lucha libre. Una historia que no solo resuena en el corazón de los fanáticos del deporte, sino que también nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del coraje y la autenticidad.

Series para maratonear en streaming

El Oro

¿Dónde? Paramount+

Una serie de drama histórico que cubre y dramatiza el robo de Brink’s-Mat en 1983, así como los eventos que siguieron, en el cual se robaron £26 millones en efectivo, diamantes y lingotes de oro de un almacén cerca del Aeropuerto de Heathrow en Londres, convirtiéndose de inmediato en el robo más grande de la historia hasta ese momento.

Los esfuerzos inmediatos de la policía por identificar a los criminales y recuperar el oro y otros bienes robados desatan una década de investigaciones internacionales, corrupción y asesinatos. Cuenta con el inmenso talento de Hugh Bonneville, Dominic Cooper, Charlotte Spencer, Jack Lowden, Tom Cullen, Emun Elliott, Sean Harris, Ellora Torchia y más.

Gen V

¿Dónde? Amazon Prime

Si eres fanático de The Boys y necesitas más dosis de su locura, estás de suerte con Gen V. Esta serie spin-off sigue a un grupo de jóvenes superhéroes en desafiantes competencias estilo batalla real en la Universidad Godolkin de Lucha contra el Crimen. La serie actualiza la fórmula original con sátira sobre el drama adolescente.

A pesar de algunos momentos impactantes, Gen V, según la crítica, mezcla bien melodrama, superhéroes y sátira, mientras otros dicen que la historia en general es algo genérica y predecible. Estrellas como Sinclair, Perdomo y Broadway hacen parte del elenco, junto a Maddie Phillips, Derek Luh, Asa Germann y Shelley Conn.

Castlevania: Nocturno

¿Dónde? Netflix

El spin-off Castlevania: Nocturno, se lleva a cabo durante la Revolución Francesa. La serie sigue a Richter Belmont (Bluemel) y su equipo de cazadores y magos mientras enfrentan una amenaza apocalíptica. A diferencia de los juegos originales, esta vez se basa en Rondo of Blood y Symphony of the Night.

Si eres fan de los juegos o de la serie original, Castlevania: Nocturno promete ser justo lo que necesitas. Con el talento de Clive Bradley y las estrellas Franka Potente, Zahn McClarnon y Elarica Johnson. Esta nueva entrega promete un viaje emocionante a través de la oscura magia y la acción frenética, un mundo de criaturas sobrenaturales y heroísmo en esta esperada extensión del universo de Castlevania!

American Horror Story: Delicate (Temporada 12)

¿Dónde?: Star+

La nueva temporada promete ser un giro audaz en la serie clásica. Con la adición de celebridades como Kim Kardashian y Cara Delevingne, junto con el cambio de showrunner a Halley Feiffer, los fanáticos están ansiosos por descubrir qué sorpresas les depara este nuevo capítulo.

Inspirada en el intrigante thriller Delicate Condition de Danielle Valentine, la trama sigue a Anna Victoria Alcott, una mujer decidida a tener un hijo, quien se ve atrapada en una aterradora conspiración para evitar su embarazo. Los misterios se desenredan mientras los personajes enfrentan figuras siniestras y oscuros secretos, prometiendo mantener a la audiencia en vilo en cada episodio.

Starstruck – Temporada 3

¿Dónde? HBO Max

Regresa la encantadora comedia romántica que sigue a Jessie, una neozelandesa en Londres que se encuentra con Tom, un famoso actor, en una noche de fiesta. En esta tercera temporada, nos llevan dos años adelante, mostrándonos cómo la vida ha cambiado para todos.

Jessie, ahora en la boda de su mejor amiga, se enfrenta a una sorpresa inesperada. A pesar de los giros del destino, la serie sigue explorando el amor, las oportunidades perdidas y la posibilidad de un nuevo romance. Con un elenco brillante y giros emocionantes, la serie promete seguir cautivando con su encanto único.

