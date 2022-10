En la voz de Freedie Mercury: Este jueves se estrena Face It Alone, la canción inédita de Queen

Por más de tres décadas, la canción Face It Alone, de Queen, permaneció oculta. Sin embargo, este jueves saldrá a la luz y todos los fans podrán volver a escuchar la voz del fallecido Freddie Mercury.

A través de sus redes sociales, la icónica banda ha publicado diferentes post sobre el tema, que fue extraído de una de las sesiones de su álbum de estudio número 13, The Miracle, lanzando en 1989, dos años antes de la muerte de Mercury.

Si bien estaba presupuestado que la canción saliera a la luz en septiembre, según reveló Roger Taylor en una entrevista pasada a la BBC, de acuerdo a lo que recogió Deadline en junio, finalmente se liberará este 13 de octubre y será la primera canción de la banda en 8 años.

Es más, en dicha oportunidad detallaron que habían olvidado la melodía y que fue genial cuando la descubrieron.

“Era una especie de escondite a plena vista. Lo miramos muchas veces y pensamos: ‘Oh, no, realmente no podemos rescatar eso’. Pero, de hecho, volvimos a entrar y nuestro maravilloso equipo de ingeniería dijo: ‘Está bien, podemos hacer esto y esto’. Es como unir pedacitos… Pero es hermoso. Es conmovedor”, señaló Brian May.

📢 ARE YOU READY?

This Thursday October 13 at 11.15AM BST/ 3.15AM PDT/ 6.15AM EDT ⏰

The first new Queen song released in over 8 Years! https://t.co/XeYkpRYERH#FaceItAlone pic.twitter.com/JmCFpCZGYV — Queen (@QueenWillRock) October 12, 2022

Recientemente, May acudió a sus redes sociales y compartió un adelanto de 14 segundos de la canción en la que se puede escuchar la indiscutible voz del fallecido vocalista.

“In the end, in the end, you have to face it alone”, es parte de lo que compartió el legendario guitarrista.

Escucha el adelanto aquí: