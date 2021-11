Paramount+ reveló al elenco de su nueva y esperada competencia de canto global, Queen of the Universe, y anunció que el ícono global del drag y ganador de múltiples premios Emmy, RuPaul, será el productor ejecutivo de la serie. El estreno en América Latina está programado para el jueves 9 de diciembre exclusivamente por Paramount+.

Para su temporada inaugural, la serie reunirá a catorce reinas del mundo en su lucha por el título de Reina del Universo y un premio en efectivo de US$250 mil. Cada episodio mostrará la destreza vocal de las concursantes mientras presentan nuevas actuaciones musicales frente a una audiencia en vivo y el panel de jueces que fue previamente anunciado.

Se trata de la ganadora de múltiples premios Emmy y Grammy Vanessa Williams; la artista discográfica con ventas platino, juez de RuPaul’s Drag Race y triple ganadora del Emmy como, Michelle Visage; la drag súper estrella de Estados Unidos, Trixie Mattel; y la estrella mundial de la música triple nominada al Grammy, Leona Lewis, mientras que será conducido por el cinco veces ganador del premio Bafta TV, Graham Norton.

Las 14 reinas de todo el mundo que competirán por la corona son:

1. ADA VOX (San Antonio, TX, Estados Unidos)

Instagram: @adavox, Twitter: @adavox

Ada Vox, ex concursante de American Idol, es la prueba viviente de que todo es más grande en Texas, ¡incluida su voz! Como intérprete de hace siete 7 años, Ada está lista para mostrar sus habilidades vocales en una plataforma global y obtener la redención que busca.

2. ARIA B CASSADINE (Atlanta, GA, Estados Unidos)

Instagram, Twitter: @ariabcassadine

La ganadora de Miss Gay Black America 2018, Aria B Cassadine, está lista para agregar el título de Reina del Universo a su ya extensa colección de coronas. Después de comenzar su viaje en el drag debido al reto de un amigo, Aria sube a este escenario mundial y ahora quiere agregar otra victoria s su ya impresionante currículum.

3. BETTY BITSCHLAP (Copenhage, Dinamarca)

Instagram: @betty_bitschlap

Betty Bitschlap es una artista de tiempo completo tanto dentro como fuera del drag y estamos seguros que te dejará sin aliento. Betty tiene estilo y versatilidad. En un abrir y cerrar de ojos puede transformarse sin esfuerzo de la fantasía punk-rockstar a un glamoroso vestido de lentejuelas completo con un peinado recogido sin un solo pelo fuera de lugar.

4. CHY’ENNE VALENTINO (Chicago, IL, Estados Unidos)

Instagram: @chyennev, Twitter: @ChyValentin

Chy’enne Valentino ha estado cantando desde la edad de 5 años y en los escenarios desde los 18, cuando compitió para ganar Miss Continental Plus en 2018. La ex concursante de American Idol que ahora tiene su propia panadería llamada Pound Your Cakes y está lista para alistar sus cuerdas vocales y demostrar que es digna de la corona.

5. GINGZILLA (Sidney, Australia)

Instagram: @Gingzilla, Twitter: @Gingzill

Después de asistir a la escuela de artes escénicas en Australia y a la escuela de payasos en París, Gingzilla, la originaria de Australia que mide 2.13 metros de altura, no necesita mucho para destacarse entre la multitud. Gingzilla no es ajena a las competencias, ya que ha participado en America’s Got Talent y The X Factor en el Reino Unido, pero ahora esta diva está lista para conquistar el universo.

6. GRAG QUEEN (Canela, Brasil)

Instagram: @gragqueen, Twitter: @gragqueen

La despampanante reina brasileña Grag Queen creció cantando en la iglesia a una edad temprana. Ahora se encuentra deleitando en las redes sociales y a sus 2 millones de fans en TikTok, quienes aman sus actuaciones y su extrovertida personalidad.

7. JUJUBEE (Boston, MA, Estados Unidos)

Instagram: @jujubeeonline, Twitter: @jujuboston

Jujubee participó dos veces en RuPaul’s Drag Race All Stars, tiene una personalidad que ha ganado los corazones de millones y es una fuerte amenaza: es comediante, asesina del lipsync, artista discográfica, maquilladora, ¡lo hace todo! Mejor conocida en el mundo por su estilo glamoroso y único, está lista para mostrarle al mundo que no es solo una cara bonita, sino que también tiene una voz increíble.

8. LA VOIX (Londres, Inglaterra)

Instagram: @lavoixtheshow, Twitter: @lavoixtheshow

La reina inglesa La Voix ya ha experimentado la realeza de primera mano, al haber aparecido anteriormente ante la familia real británica. Es una ex participante de Britain’s Got Talent que ahora se presenta ante lugares completamente vendidos alrededor de su país natal, su nombre es francés y significa simplemente “¡La Voz!”

9. LEONA WINTER (Paris, Francia)

Instagram: @iamleonawinter, Twitter: @OfficielLeona

Leona Winter es barítono contratenor con una voz de tres octavas que a menudo sus fans de todo el mundo llaman “tres jolie” (encantadora). Su talento vocal se mostró en la competencia The Voice de Francia, donde logró ser semifinalista, y más tarde cuando se convirtió en la ganadora de The Switch, la versión chilena de Drag Race.

10. MATANTE ALEX (Montreal, Canadá)

Instagram: @matante.alex, Twitter: @matantealex

Matante Alex comenzó a cantar a los 13 años en el sótano de sus padres y poco después descubrió que era su pasión. El nombre de Matante se traduce literalmente del francés como “mi tía”, pero esta inventiva reina con el corazón de oro es todo menos tradicional.

11. NOVACZAR (New York City, New York, Estados Unidos)

Instagram: @novaczar

Procedente de la ciudad de Nueva York, Novaczar podría ser la reina más joven en la competencia, pero no por eso hay que subestimarla. El arma secreta de esta autoproclamada Emperatriz de la Galaxia, su voz, ha sido entrenada en ópera, rock y teatro musical y ahora quiere gobernar los confines de la galaxia.

12. RANI KO-HE-NUR (Mumbai, India)

Instagram: @sushantdivgikr

Con la corona de Mr. Gay India 2014 entre sus créditos, Rani Ko-he-nur tiene más de un millón de seguidores en Instagram y ha aparecido en innumerables revistas como Vogue India, Cosmopolitan y Elle. Habiendo aparecido también en la lista Forbes 30 Under 30, la intérprete trans de género fluido está lista para salir al escenario global y compartir su talento con el resto del mundo.

13. REGINA VOCE (Ciudad de México, México)

Instagram, Twitter: @reginavocedrag

Regina tiene más de 30 años de experiencia en el escenario, fue artista en el Cirque Du Soleil y ahora trabaja como entrenadora vocal. “Regina Voce” se traduce literalmente del italiano al español como “la Reina de la Voz”. ¿Se alinearán las estrellas para que se convierta en la “Reina del Universo”?

14. WOOWU (Guangzhou, China)

Instagram: @woowu_eli

La cantante autodidacta WooWu cambió su hogar tradicional cantonés en Guangzhou por las brillantes luces de Shanghai. Es fan de Christina Aguilera, Cher y Patti Labelle, y describe su personalidad drag como “rosa, femenina y perfecta”, WooWu llega a la competencia con la esperanza no solo para destacar la creciente escena drag en China, sino también para romper barreras.

Queen of the Universe es producido por MTV Entertainment Studios y World Of Wonder, los productores de la franquicia multi ganadora del EMMY, “RuPaul’s Drag Race”. Ahora, el programa se une a la creciente lista de programación original de Paramount+ en América Latina, que incluye Rio Shore, Manos Arriba Chef, Siendo Pampita, entre otros. Además de sus originales, Paramount+ también tiene disponibles en la región algunos de los programas sin guión más exitosos y demandados por la audiencia como Acapulco Shore, Acaplay, Mawy y muchos más.