El connotado director de cine, Quentin Tarantino, quien durante esta última semana se ha manifestado en relación al enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania, comunicó a través de sus redes sociales una iniciativa para poder ayudar a las personas que se encuentran en una situación más complicada en la zona del conflicto.

“Ayer compartí una idea para apoyar a Ucrania reservando habitaciones en alquiler en Airbnb. 24 horas después, cientos de personas están reservando departamentos como una forma de enviar asistencia monetaria inmediata a las personas en las áreas más afectadas”, fue lo que escribió Tarantino en Instagram el viernes pasado.

Aparentemente, su idea rápidamente alcanzó a un buen número de personas, que decidieron llevar a cabo esta solidaria acción. Tanto así, que el mismo director de cine aseguró que recibió una serie de “respuestas conmovedoras” por parte de anfitriones residentes en aquel país.

Además de la propuesta en relación a la aplicación para arrendar hospedaje, el estadounidense ha compartido una serie de contenido con la finalidad de concientizar a la población en relación a lo que se vive en Europa del Este. Asimismo, publicó otras posibilidades para que la gente interesada pueda enviar recursos a los más necesitados en las ciudades que han sido atacadas.

Posteriormente, Brian Chesky, quien es el cofundador de la conocida plataforma, destacó los resultados de esta campaña impulsada por Quentin y aseguró que “en 48 horas, 61.406 estadías se han reservado en Ucrania. Eso corresponde a 1.9 millones de dólares que van a ir en directo beneficio de los anfitriones que lo necesitan. Una idea genial por parte de la comunidad. Gracias”.

Chesky entregó este lunes otra noticia positiva en relación a la crisis de refugiados que se ha generado producto de quienes han escapado de la guerra en dicho territorio. El empresario señaló que “11.183 personas se han suscrito en la última semana para ofrecer sus hogares a refugiados“.

