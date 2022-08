“Fue jodidamente genial”: La sorpresiva respuesta de Quentin Tarantino al ver Top Gun: Maverick

El reconocido director de cine, Quentin Tarantino, sorprendió al revelar que le encantó la secuela de Top Gun: Maverick, producción para la que tuvo comentarios sumamente positivos.

Fue durante una conversación para el podcast ReelBlend que el galardonado estadounidense indicó que, pese a que no le gusta hablar de películas actuales, hizo una excepción con el filme dirigido por Joseph Kosinski, el que vino como una respuesta para Top Gun, de 1986.

“Me encanta Top Gun: Maverick. Fue fantástica. La vi en los cines… y West Side Story de Steven Spielberg, ambas proporcionaron un verdadero espectáculo cinematográfico, del tipo que casi pensé que no iba a ver más. Fue fantástico”, dijo el director de Once Upon a Time in Hollywood.

Tras eso, la mente detrás de Pulp Fiction reveló que “ama” el cine de Tony Scott, director original de Top Gun, y también que este nuevo filme es lo más cerca que el mundo estará de ver, de nuevo, una película de él.

“El director Joseph Kosinski hizo un gran trabajo. El respeto y el amor de Tony estaba en cada cuadro. Estuvo en casi todas las decisiones. Fue conscientemente justo ahí, pero de esta manera realmente genial que fue respetuosa. Y creo que estuvo en cada decisión que tomó Tom Cruise sobre la película. Es lo más cerca que estaremos de ver una película más de Tony Scott, y fue jodidamente genial”.

Tarantino también explicó que anteriormente le preguntó a Tom Cruise cómo realizaría la película sin Scott, quien falleció en 2012, y contó que el actor le dijo que, luego de años, “encontramos una manera”.