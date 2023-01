A seis meses de su estreno: Quevedo cuenta en qué gastó el dinero que obtuvo tras el descomunal éxito de Quédate

Hasta el 11 de enero de 2023, la sesión número 52 de Bizarrap con Quevedo, mejor conocida como Quédate, era el mayor éxito en la carrera de ambos artistas.

Eso hasta el estreno del volumen siguiente, que en compañía de Shakira batió innumerables récords de reproducciones y se convirtió en un verdadero fenómeno de masas.

Sin embargo, tanto el DJ argentino como el cantante español continúan sacando réditos del sencillo, puesto que solo en Spotify, por ejemplo, está pronto a alcanzar las mil millones de escuchas.

De esta forma, además de llevarlos al estrellato mundial, la canción además trajo importantes ganancias económicas, mismas que el reggaetonero detalló en una reciente entrevista.

“Vivo en la casa de mis padres”

En conversación con el programa español La Resistencia, Quevedo profundizó sobre el éxito obtenido con Quédate y reveló sabrosos detalles sobre su estado financiero actual.

Preguntado sobre las utilidades, el artista entregó una particular respuesta que sorprendió a varios. “La verdad es que todavía no me he comprado nada que diga ‘ahora sí'”, confesó.

Asimismo, también señaló que todavía no tiene licencia de conducir, junto con mencionar que aún vive en la casa de sus padres.

Linton, amigo y productor que también estaba presente en el espacio, bromeó sobre el asunto y señaló que esperaba recibir un yate. “En el FIFA, en la Play”, respondió cuando le preguntaron si tenía conocimiento sobre algún gasto extravagante del cantante de trap.