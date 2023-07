Modelo y ex bailarina de ballet: Quién es Constanza Capelli, la polémica jugadora de Gran Hermano Chile

Constanza Capelli, sin duda, se convirtió en una de las jugadoras más comentadas dentro y fuera de la casa de Gran Hermano Chile.

En el capítulo de este lunes, su fanaticada salió a defenderla tras recordar el polémico conflicto que protagonizó con Ariel Wuth, segundo eliminado del reality show de Chilevisión, a quien encaró en la fiesta del pasado viernes.

“Me sentí atacada, me sentí sola porque él (Ariel) decía eso. Que todos estaban por un lado y yo con la Trini estábamos por otro (…) El comentario del alcohol me sacó, yo soy bastante directa pero también súper para adentro. Ese comentario me sacó mucho, porque mi familia lo va a ver“, confesó.

Anteriormente, la participante había tenido un cruce de palabras con Estefanía Galeota y en las dos semanas de encierro ha generado un fuerte lazo con Viviana Acevedo.

¿Quién es Constanza Capelli?

La polémica jugadora tiene 27 años y, a pese a que su primer apellido es Segovia, prefiere que la nombren como Constanza Capelli en honor a su madre.

Desde muy pequeña se dedicó al ballet clásico. Si bien fue su pasión durante mucho tiempo, también le significó vivir la rudeza de la preparación y el alto nivel de competencia entre sus pares.

Incluso, en una oportunidad, le llenaron las puntas de sus zapatillas con vidrio molido momentos antes de presentarse frente al público.

Por esta razón, a sus 18 años dejó aquella disciplina artística y comenzó una carrera de modelo. Sin embargo, en este período se refugió en la bohemia, las fiestas y los excesos, que la llevaron a estar un año en rehabilitación.

“Siento que renací, ya no estoy más en la oscuridad y ahora estoy en la luz”, dijo Cony durante su presentación.

A través de sus redes sociales, se puede observar sus viajes por el mundo, trabajos en el modelaje y su compromiso con causas sociales y políticas. De hecho, participó en marchas conmemorativas por el 8-M y en algunas convocatorias durante el estallido social.

Dentro de sus objetivos para ingresar a Gran Hermano se encuentra ganar dinero para costear la carrera de Psicología que sueña estudiar.

Sin embargo, este miércoles Gran Hermano Chile anunció la expulsión de Constanza por transgredir las normas del reality show, por lo que ya no formará parte de la casa.

“Los reúno a todos con el fin de notificarles que tras haber observado que Constanza y Fernando (Altamirano) transgredieron el reglamento en más de una oportunidad, he tomado la decisión de expulsarlos”, leyó Viviana, líder de la semana.

