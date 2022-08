¿Quién es la actriz que interpreta a Rhaenyra Targaryen en House of the Dragon?

A las 21:00 horas del domingo 21 de agosto, las fanáticas y fanáticos de Game of Thrones esperaron con ansias el estreno de una nueva serie basada en el mundo creado por George R.R.. Se trata de una precuela llamada House of The Dragon, basada en la historia de la casa de los Targaryen, es decir, de los ancestros de Daenerys.

Esta producción está situada 172 años antes de la lucha por los siete reinos y cuyo desenlace ya descubrimos en GoT. De hecho, en esta serie se observaría el origen del conflicto que precede a esta familia de cabello platinado, y que tiene como una de las protagonistas a la princesa Rhaenyra Targaryen.

Rhaenyra Targaryen es la hija del rey Viserys, quien como se pudo ver en el primer capítulo, fue elegida por su padre como la heredera del trono. Un punto problemático si se considera que las mujeres, en ese entonces, no accedían a dicho rol.

Además, el tío de Rhaenrya, Daemon Targaryen, se puede prever que no aceptará esta decisión de la mejor manera, considerando que debido a que el rey no ha podido engendrar un primogénito varón, él sería el siguiente en la línea del trono.

¿Qué actriz que interpreta a Rhaenyra Targaryen?

Sin duda alguna que Rhaenyra Targaryen fue el personaje que se robó las miradas en este estreno. Una mujer imponente, fuerte y domadora de dragones, que es interpretada por la actriz Milly Alcock, de 22 años.

La joven nació en Sídney, Australia, y este proyecto es el más grande en el que ha participado desde el inicio de su carrera. Sin embargo, su aparición en pantalla ya es amplia e incluso ganó un premio por su trabajo en Upright (2019-2022).

Debido a su rol de Meg en la serie mencionada, una joven fugitiva que “hace dedo” durante miles de kilómetros en el desierto de Australia, la intérprete ganó el premio Casting Guild of Australia en la categoría de Estrellas en ascenso de 2018.

A sus 14 años, Milly inició en la actuación con un pequeño papel en la serie Wonderland, para luego continuar como Isabella Barrett en la miniserie High Life (2017), Cindi Jackson en Janet King (2017), entre otras ficciones como Reckoning.

Cabe mencionar que Milly solo interpretará a la versión más joven de Rhaenyra Targaryen en House of the Dragon, ya que el personaje también será encarnado por Emma D’Arcy en un rol más evolucionado.