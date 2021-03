La semana pasada se estrenó en HBO Max la versión definitiva de Justice League, hablamos del llamado Snyder Cut, el corte que el director Zack Snyder tenía mente antes de que la película sufriera las modificaciones que se vieron en la versión de 2017.

Si bien la película sigue dividiendo a los fans del Universo DC (DCU, por sus siglas en inglés), la cinta de cuatro horas elimina algunas de las escenas más controvertidas de la estrenada en cines (como todas las regrabaciones de Henry Cavill, poniendo fin a su “bigotegate”) y agrega varios momentos desechados y otras nuevas filmaciones.

Ojo, ahora se viene algunos spoilers de la versión de Snyder de Justice League.

Lo que más cambia en el Snyder Cut es el tono -dejando atrás el humor aportado por Joss Whedon-, una pequeña trama para el villano de turno, Steppenwolf; la aparición de Darkseid; mayor tiempo en pantalla para las motivaciones de Flash y Cyborg; la aparición de Superman con su traje negro; una reestructuración del inicio de la película y varias líneas nuevas para los personajes. Pese a esto, la historia sigue siendo básicamente la misma.

Sin embargo, otra cosa que llamó la atención a los seguidores de los superhéroes de DC es un nombre que aparece en los créditos y al que se le dedica la película: Autumn. Mención que despertó la curiosidad, ya que muchos no saben quién es.

Lee también: “La Liga de la Justicia” de Zack Snyder impacta en el streaming: ¿Es el fin de los superhéroes en el cine?

Autumn es la hija de 20 años del director que suicidó el 20 de marzo de 2017, mientras él rodaba Justice League.

Esta tragedia familiar para el director de Man of Steel fue lo que terminó por rebalsar el vaso, en medio de las tensas grabaciones de la cinta protagonizada por Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Milles, Ray Fisher y Cavill.

Esto porque también se encontraba enfrascado en una disputa por las rescritura de parte del guión, ya que el estudio solicito que interviniera el mencionado Joss Whedon para darle nueva frescura a la historia.

Lo anterior para intentar dar un cambio de timón a la franquicia tras los criticados estrenos de Batman v Superman (2016) y Suicide Squad (2016).

Lee también: No quiere ni su apellido: Hijo de Brad Pitt testificó en su contra en medio de denuncia de violencia intrafamiliar

Tras la muerte de su hija adoptada, cuyos detalles se guardaron en secreto y no se revelaron a la prensa, Snyder decidió abandonar el proyecto, por lo que pasó a estar liderado por el ex realizador de Avengers y Age of Ultron.

Una vez la Justice League de 2017 se estrenó y los seguidores se enteraron que había más material filmado por Snyder, comenzaron una campaña en redes sociales para que se liberara su versión. Sin embargo, ésta no existía, ya que lo que había era escenas sin usar.

Tuvieron que pasar tres años hasta que se anunció que la Justice League Snyder Cut era una realidad, aunque para ello se invirtieron millones de dólares en nuevas grabaciones y se pudiera dar forma a la película que había concebido el director desde el comienzo, la que hoy ya está disponible en el servicio de streaming.