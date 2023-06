Su novia embarazada murió: Rubén, el carabinero en retiro que impactó con su historia en Gran Hermano Chile

Los 18 jugadores de Gran Hermano Chile se robaron las miradas en el estreno del primer capítulo del reality show de Chilevisión.

En medio de la expectación por conocerlos mejor, cada uno de ellos dio a conocer parte de su historia y a qué se dedican actualmente, así como sus motivaciones para ingresar al programa del momento.

Uno de los que más llamó la atención fue Rubén Gutiérrez, carabinero en situación de retiro temporal y que es oriundo de Yungay.

De acuerdo con lo que contó, el joven de 26 años ingresó a la institución después de haber hecho el servicio militar, sin embargo, debió pausar su proyecto.

La historia de Rubén

Los problemas económicos llevaron a que decidiera salirse de Carabineros para buscar otros trabajos con mejores sueldos y así poder apoyar a sus hermanos más pequeños.

El amor fue otro de los temas que abordó el jugador, sorprendiendo por una dramática vivencia que lo remece hasta el día de hoy.

Según dijo, conoció a su pareja y comenzaron a pololear. Ya avanzada la relación, ella le contó “que iba a ser papá y yo estaba más feliz todavía”.

“Ahí dije, ‘¿qué voy a hacer?’. Dije, ‘ya, vamos a arrendar una casita’“, continuó.

Pero todos los planes no pudieron concretarse tras un trágico vuelco.

“Fue un día 18 de diciembre. Y a las 07:57, recibo una llamada que me dicen que ella se había ahorcado. Para mí fue un golpe, no lo podía creer. Eso no se olvida. Yo tengo que convivir con eso, es una mancha en mi pasado. Y hoy en día tengo toda la mentalidad y aptitudes para salir adelante“, relató.